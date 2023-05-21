Какой хлеб самый полезный: он подойдет даже тем, кто не ест глютен

Кто-то отказывается от хлеба, потому что боится поправиться, кто-то не потребляет глютен, или думает, что в хлебе нет полезных веществ. Однако, это не так: хлеб может быть полезен вашему кишечнику.

А, как известно, здоровые кишечные бактерии помогают поддерживать пищеварение. Доктор медицинских наук, известный гастроэнтеролог Вилл Булсевич рассказал о лучшем хлебе для здоровья кишечника.

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Сначала немного о здоровье нашего кишечника. Несмотря на то, что на его состояние влияют антибиотики, уровень стресса и другие факторы, в обзоре медицинских исследований, опубликованных в Nutrients, говорится, что то, что мы едим, оказывает непосредственное влияние на количество и тип бактерий в нашем кишечнике (микробиоме).

Доказано, что разнообразный набор здоровых кишечных бактерий помогает снизить риск стресса, тревоги и депрессии, одновременно поддерживая пищеварение, снижая АД и даже улучшая сон.

Поговорим о моем любимом хлебе для пищеварения и здоровье кишечника: хлеб из закваски. Закваска невероятная, потому что эти микробы превращают муку, – объяснил доктор Булсевич.

По его словам, именно хлеб на закваске самый полезный, ведь бактерии медленно ферментируют муку; высвобождают витамины, дополнительные питательные вещества, новые формы клетчатки.

Удивительная особенность закваски состоит в том, что вы можете использовать силу натуральных дрожжей, чтобы сделать невероятно безопасный для кишечника продукт, который затем можно использовать для чего угодно: от хлеба до лепешек для пиццы и блинов,

– добавил гастроэнтеролог.

Можно даже тем, кто не ест глютен

Вдобавок ко всем указанным выше преимуществам этих полезных микробов, они также одновременно "уменьшают некоторые процессы, которые могут вызвать симптомы у людей с проблемами пищеварения.

В закваске меньше глютена и меньше фруктанов. Следовательно, если у вас непереносимость глютена и вы не можете есть обычный хлеб, вам следует попробовать закваску.

Однако, если у вас целиакия или диагностирована непереносимость глютена, поговорите со своим врачом, прежде чем попробовать что-нибудь новое, поскольку хлеб на основе пшеницы, включая закваску, все еще содержит глютен.

На этом польза закваски не заканчивается. Благодаря уникальному природному процессу брожения, продукты на основе закваски также содержат пребиотики и пробиотики и опускаются довольно низко по шкале гликемии.