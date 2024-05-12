Як вилікувати екзему на руках

Екзема рук – це хронічна хвороба шкіри зі сверблячим висипанням. Для її лікування щодня використовують жироподібні речовини або емоленти, а при загостренні коротко та локально наносять топічні стероїди.

Якщо хвороба протікає важко та часто загострюється, дерматолог може порекомендувати фототерапію, капсули з третіноїном, стероїдні таблетки або сильний стероїдний крем.

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Основні симптоми екземи на руках – це почервоніння, сухість, лущення шкіри та свербіж. Вона часто зустрічається у людей, які контактують з хімічними речовинами та подразниками. Екзема рук не заразна.

Ефективне лікування починається із пошуку причини. Екзему рук може викликати все, що подразнює шкіру, навіть вода. Тому від неї часто страждають люди, у яких протягом дня руки часто бувають мокрими. Наприклад, медсестри, перукарі та сантехніки.

Робота з хімічними речовинами, розчинниками, мийними засобами чи цементом також збільшує ризик появи екземи.

Як контролювати екзему рук на роботі

Уникати алергенів або подразнювальних речовин, спирту та розчинників, які містяться в промислових засобах, що очищають або безводних антибактеріальних засобах.

Носити гумові рукавички та використовувати бавовняні підкладки для них. Якщо підкладки не одноразові, їх потрібно регулярно прати.

Завжди носити з собою засіб для рук, що очищає, зволожувальний крем або ліки проти екземи.

Слідкувати, щоб одяг, захисне обладнання, інструменти та робочі поверхні були чистими та на них не було подразнювальних речовин.

Якщо на шкірі є рани – обробити їх та перев'язати.

Для лікування дерматологів рекомендують щодня наносити на шкіру емоленти, жири та жироподібні речовини, які зволожують та пом'якшують шкіру шляхом утворення плівки. Ця плівка перешкоджає надмірному випаровуванню вологи зі шкіри. У місці застосування емолентів швидше відновлюється водно-ліпідний шар шкіри, гояться мікротріщини, зменшується свербіж.

Що можна робити вдома, щоб упоратися з екземою