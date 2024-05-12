Как вылечить экзему на руках
Экзема рук - это хроническое заболевание кожи с зудящей сыпью. Для ее лечения ежедневно используют жироподобные вещества или эмоленты, а при обострении кратко и локально наносят топические стероиды.
Если болезнь протекает тяжело и часто обостряется, дерматолог может порекомендовать фототерапию, капсулы с третиноином, стероидные таблетки или сильный стероидный крем.
Также на тему Нужно ли весной менять уход за кожей весной
Основные симптомы экземы на руках – это покраснение, сухость, шелушение кожи и зуд. Она часто встречается у людей, которые контактируют с химическими веществами и раздражителями. Экзема рук не заразна.
Эффективное лечение начинается с поиска причины. Экзему рук может вызвать все, что раздражает кожу, даже вода. Поэтому от нее часто страдают люди, у которых в течение дня руки часто бывают мокрыми. Например, медсестры, парикмахеры и сантехники.
Работа с химическими веществами, растворителями, моющими средствами или цементом также увеличивает риск появления экземы.
Как контролировать экзему рук на работе
- Избегать аллергенов или раздражающих веществ, спирта и растворителей, которые содержатся в промышленных средствах, очищающих или безводных антибактериальных средствах.
- Носить резиновые перчатки и использовать хлопчатобумажные подкладки для них. Если подкладки не одноразовые, их нужно регулярно стирать.
- Всегда носить с собой средство для рук, очищающее, увлажняющий крем или лекарство против экземы.
- Следить, чтобы одежда, защитное оборудование, инструменты и рабочие поверхности были чистыми и на них не было раздражающих веществ.
- Если на коже есть раны – обработать их и перевязать.
Для лечения дерматологи рекомендуют ежедневно наносить на кожу эмоленты, жиры и жироподобные вещества, которые увлажняют и смягчают кожу путем образования пленки. Эта пленка препятствует чрезмерному испарению влаги из кожи. В месте применения эмолентов быстрее восстанавливается водно-липидный слой кожи, заживают микротрещины, уменьшается зуд.
Что можно делать дома, чтобы справиться с экземой
- Используйте перчатки, чтобы защитить руки во время работы по дому. Когда перчатки станут грязными, обязательно постирать их с моющим средством без ароматизаторов и красителей.
- Использовать резиновые перчатки и хлопковую подкладку, когда нужно вымыть пол или посуду. После этого нужно обязательно вывернуть перчатки наизнанку и дать им высохнуть на воздухе.
- Если вода попала на руки, нужно сразу снять перчатки, промокнуть руки насухо и снова надеть защиту.
- Если контактируете с картофелем, луком, перцем, мясом, помидорами или цитрусовыми, использовать одноразовые перчатки, которые можно выбросить.
- Снимать кольца с пальцев во время работы по дому, а также перед мытьем и сушкой рук, поскольку под них могут попасть вещества, которые раздражают кожу.