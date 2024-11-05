Назвали основну причину дитячого ожиріння

В регіонах з високим відсотком неповних і малозабезпечених сімей спостерігається значно вищий рівень ожиріння серед дітей. Це підтвердження, яке суперечить раніше проведеним дослідженням, отримали та проаналізували вчені зі Швеції.

Спеціалісти з університетів Уппсали та Лунда вивчили, як змінилася поширеність дитячого ожиріння у Швеції під час пандемії COVID-19 і після неї. Результати їхнього дослідження показують, що це захворювання частіше зустрічається в регіонах з великою кількістю неповних сімей, а також сімей з низьким рівнем доходу та освіти, пише 24 Канал з посиланням на Acta Paediatrica.

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Нове дослідження дитячого ожиріння

У ході роботи автори проаналізували дані більш ніж 300 тисяч шведських жителів з різних регіонів, враховуючи шість соціально-економічних факторів: індекс потреб в догляді (CNI), іноземне походження, рівень освіти членів родини, наявність одного з батьків, фінансове становище сім’ї та відсоток дитячої бідності в регіоні.

Індекс CNI розраховувався на основі числа людей, які не закінчили середню школу, не працюють, мають дітей молодше п’яти років, виховують самостійно дітей до 17 років, народилися за межами Європи або живуть на самоті в похилому віці. Низьким вважався дохід, якщо він не перевищував 60% від середнього рівня в регіоні.

Бідність підвищує ризик ожиріння у дітей

Виявилося, що практично в усіх регіонах Швеції випадки дитячої надмірної ваги та ожиріння зросли під час пандемії коронавірусу, однак до 2022 року їхня кількість повернулося до попереднього рівня. Однак, в окремих регіонах ці проблеми проявляються набагато інтенсивніше, ніж в середньому по країні.

Автори дослідження зосередилися на відмінностях між регіонами з високим рівнем дитячого ожиріння та відзначили, що в таких районах спостерігається більша кількість неповних сімей, високий рівень дитячої бідності, а також низький дохід і низький рівень освіти.

Вчені підкреслюють, що їхні результати суперечать даним деяких інших досліджень, які показують, що високий індекс потреб в догляді (необхідність в підтримці) пов’язаний з меншими показниками дитячого ожиріння.

Можна припустити, що соціально-економічна нестабільність заважає батькам організувати здоровий образ життя для своїх дітей, включаючи вибір якісної їжі, регулярні медичні огляди та забезпечення достатнього рівня фізичної активності. Це може бути складно для сімей як через нестачу коштів, так і через брак інформації.