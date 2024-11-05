Назвали основную причину детского ожирения

В регионах с высоким процентом неполных и малообеспеченных семей наблюдается значительно более высокий уровень ожирения среди детей. Это подтверждение, которое противоречит ранее проведенным исследованиям, получили и проанализировали ученые из Швеции.

Специалисты из университетов Уппсалы и Лунда изучили, как изменилась распространенность детского ожирения в Швеции во время пандемии COVID-19 и после нее. Результаты их исследования показывают, что это заболевание чаще встречается в регионах с большим количеством неполных семей, а также семей с низким уровнем дохода и образования, пишет 24 Канал со ссылкой на Acta Paediatrica.

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Новое исследование детского ожирения

В ходе работы авторы проанализировали данные более чем 300 тысяч шведских жителей из разных регионов, учитывая шесть социально-экономических факторов: индекс потребностей в уходе (CNI), иностранное происхождение, уровень образования членов семьи, наличие одного из родителей, финансовое положение семьи и процент детской бедности в регионе.

Индекс CNI рассчитывался на основе числа людей, которые не закончили среднюю школу, не работают, имеют детей младше пяти лет, воспитывают самостоятельно детей до 17 лет, родились за пределами Европы или живут в одиночестве в преклонном возрасте. Низким считался доход, если он не превышал 60% от среднего уровня в регионе.

Бедность повышает риск ожирения у детей

Оказалось, что практически во всех регионах Швеции случаи детского избыточного веса и ожирения выросли во время пандемии коронавируса, однако к 2022 году их количество вернулось к предыдущему уровню. Однако, в отдельных регионах эти проблемы проявляются гораздо интенсивнее, чем в среднем по стране.

Авторы исследования сосредоточились на различиях между регионами с высоким уровнем детского ожирения и отметили, что в таких районах наблюдается большее количество неполных семей, высокий уровень детской бедности, а также низкий доход и низкий уровень образования.

Ученые подчеркивают, что их результаты противоречат данным некоторых других исследований, которые показывают, что высокий индекс потребностей в уходе (необходимость в поддержке) связан с меньшими показателями детского ожирения.

Можно предположить, что социально-экономическая нестабильность мешает родителям организовать здоровый образ жизни для своих детей, включая выбор качественной пищи, регулярные медицинские осмотры и обеспечение достаточного уровня физической активности. Это может быть сложно для семей как из-за недостатка средств, так и из-за нехватки информации.