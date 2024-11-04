При яких захворюваннях може зникати нюх

Дослідницька команда з Каліфорнійського університету в США та Оксфордського університету у Великобританії виявила зв'язок між втратою нюху, запаленнями та 139 різними захворюваннями. До цих патологій належать неврологічні, соматичні, а також вроджені та спадкові хвороби.

Нюх має ключове значення в житті людини, а його втрата, пов'язана з такими захворюваннями, як хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона та депресія. Ця втрата може слугувати раннім симптомом різних захворювань, дозволяючи діагностувати їх на початкових стадіях, пише 24 Канал з посиланням на Frontiers in Molecular Neuroscience.

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Нове дослідження втрати нюху

Недавні результати дослідження показали, що втрата нюху – це лише невелика частина складнішої картини. Дослідження виявили, що зниження або втрата нюху можуть бути пов’язані зі 139 різними патологіями, які характеризуються підвищеним запаленням в організмі.

Це запалення може негативно вплинути на нюхову систему під впливом таких чинників, як інфекції або забруднення навколишнього середовища, і в деяких випадках запальний процес може сприяти розвитку хвороби.

Причини та наслідки втрати нюху

Проаналізувавши 139 медичних станів, при яких спостерігаються втрата нюху та підвищене запалення, вчені виявили, що пошкодження нюхової системи пов’язане з областями мозку, відповідальними за пам’ять і емоції. Зокрема, аносмія спостерігається у пацієнтів з деменцією, що порушує питання про її роль у погіршенні пам’яті.

Хоча порушення роботи окремих ділянок мозку може бути пов'язане з втратою нюху, дослідники також враховують можливі причини аносмії, такі як забруднення повітря, стрес, куріння, використання медикаментів та хронічний синусит.

Визначивши запалення як можливий спільний фактор, що пов’язує аносмію з захворюваннями та смертністю, автори припустили, що конкретний життєвий досвід може активувати ці взаємозв’язки.

Результати цього дослідження також продемонстрували, що стимуляція нюхової системи різними запахами може сприяти зниженню рівня запалення та покращенню нюхових функцій. Команда припустила, що така стимуляція зменшує запальні процеси в організмі, хоча прямих підтверджень цього ефекту в дослідженні не надано.