Чому виникають судоми під час сексу
Джерело:National Library of Medicine
Однією з причин виникнення судом під час сексу може бути інтенсивне напруження м'язів внаслідок їхньої недостатньої гнучкості, підвищене потовиділення, або стресові стани.
Судоми є неконтрольованими примусовими м'язовими скороченнями, які викликають спазми. Вони призводять до гострого болю, який зберігається до моменту розслаблення м'язів.
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Розглянемо потенційні причини виникнення м'язових судом:
- перевтома м'язів;
- інтенсивна втрата рідини через піт під час фізичної активності або у спекотні дні;
- тривале перебування в одній позі;
- недостатнє виконання вправ на розтяжку;
- порушення балансу електролітів;
- стрес.
Чому судоми виникають під час сексу
Судоми також можуть виникати під час сексуальної активності, яка сама по собі є фізичним навантаженням. У деяких позах м'язи можуть відчувати особливе навантаження, що сприяє виникненню судом.
Підвищена пітливість під час сексу може призвести до втрати рідини та порушення електролітного балансу, особливо це актуально в спеку або в приміщеннях, що добре опалюються.
Стрес також є важливим фактором, оскільки люди можуть відчувати емоційну напругу з різних причин під час сексу, що збільшує ризик судом.
Як уникнути судом
Що можна зробити:
- Регулярні фізичні вправи та розтяжка допоможуть адаптувати м'язи до навантажень, зробити їх більш гнучкими та стійкими.
- Провітрювання кімнати перед сексом чи навіть під час акту.
- Розмістіть поруч склянку з водою та робіть перерви для вживання рідини, якщо відчуваєте необхідність.
- Обговоріть з партнером ваші відчуття та можливі причини емоційної напруги під час сексу. За потреби зверніться за консультацією до фахівця.