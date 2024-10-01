Чому виникають судоми під час сексу

Однією з причин виникнення судом під час сексу може бути інтенсивне напруження м'язів внаслідок їхньої недостатньої гнучкості, підвищене потовиділення, або стресові стани.

Судоми є неконтрольованими примусовими м'язовими скороченнями, які викликають спазми. Вони призводять до гострого болю, який зберігається до моменту розслаблення м'язів.

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Розглянемо потенційні причини виникнення м'язових судом:

перевтома м'язів;

інтенсивна втрата рідини через піт під час фізичної активності або у спекотні дні;

тривале перебування в одній позі;

недостатнє виконання вправ на розтяжку;

порушення балансу електролітів;

стрес.

Чому судоми виникають під час сексу

Судоми також можуть виникати під час сексуальної активності, яка сама по собі є фізичним навантаженням. У деяких позах м'язи можуть відчувати особливе навантаження, що сприяє виникненню судом.

Підвищена пітливість під час сексу може призвести до втрати рідини та порушення електролітного балансу, особливо це актуально в спеку або в приміщеннях, що добре опалюються.

Стрес також є важливим фактором, оскільки люди можуть відчувати емоційну напругу з різних причин під час сексу, що збільшує ризик судом.

Як уникнути судом

Що можна зробити: