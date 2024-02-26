Чому виникає неприємний запах з рота: 6 основних причин

Неприємний запах із рота може відрізнятися залежно від причини. Цікаво, що деякі люди дуже турбуються про дихання, хоча запах з рота у них слабкий або взагалі відсутній. В інших може бути сильний запах з рота, але вони про це не знають.

Галітоз – це медичний термін, що означає неприємний запах із рота. Іноді він з'являється у кожної людини, особливо після вживання часнику чи цибулі. Але хронічний неприємний запах може говорити про проблеми зі здоров'ям ротової порожнини або стан, який впливає на іншу частину тіла.

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Неприємний запах з рота – поширений стан, від якого страждає приблизно кожна третя людина на Землі. Дослідження показали, що воно вражає близько 31,8% населення.

Причини неприємного запаху

Погана гігієна ротової порожнини. Найпоширенішою причиною неприємного запаху вважається погана гігієна ротової порожнини. Якщо не чистити зуби щіткою, зубною ниткою і не проводити регулярне чищення зубів у стоматолога, шкідливі бактерії проникатимуть у рот і безконтрольно розмножуватимуться.

Через це виникають проблеми зі здоров'ям порожнини рота, такі як неприємний запах, карієс та захворювання ясен.

Їжа. Руйнування частинок їжі на поверхні зубів і навколо них призводить до збільшення кількості бактерій та появи неприємного запаху. Вживання певних продуктів, таких як цибуля, часник і спеції, також може викликати неприємний запах.

Шкідливі звички. Куріння викликає неприємний запах із рота. Люди з цією шкідливою звичкою також частіше страждають від захворювання ясен, а це ще одне джерело неприємного запаху.

Захворювання:

інфекції в роті можуть бути викликані хірургічними ранами після видалення зубів, а також карієсом, захворюваннями ясен або виразками;

захворювання рота, носа та горла;

рак ротової порожнини та ротоглотки;

гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ);

каміння мигдаликів, або тонзиліти;

діабет;

захворювання печінки чи нирок;

синдром Шегрена.

Сухість у роті. Слина допомагає очистити порожнину рота, видаляючи частинки, що викликають неприємний запах. Ксеростомія, або сухість у роті, може спричинити неприємний запах з рота. Сухість у роті природним чином виникає під час сну, тому у всіх нас зранку з рота неприємно пахне. Це навіть називають "ранковим диханням".

Ліки. Деякі препарати можуть призвести до неприємного запаху, спричинюючи сухість у роті.