Почему возникает неприятный запах изо рта: 6 основных причин

Неприятный запах изо рта может отличаться в зависимости от причины. Интересно, что некоторые люди очень беспокоятся о дыхании, хотя запах изо рта у них слабый или вообще отсутствует. У других может быть сильный запах изо рта, но они об этом не знают.

Галитоз – это медицинский термин, означающий неприятный запах изо рта. Иногда он появляется у каждого человека, особенно после употребления чеснока или лука. Но хронический неприятный запах может говорить о проблемах со здоровьем ротовой полости или состоянии, которое влияет на другую часть тела.

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Неприятный запах изо рта – распространенное состояние, от которого страдает примерно каждый третий человек на Земле. Исследования показали, что оно поражает около 31,8% населения.

Причины неприятного запаха

Плохая гигиена ротовой полости. Самой распространенной причиной неприятного запаха считается плохая гигиена ротовой полости. Если не чистить зубы щеткой, зубной нитью и не проводить регулярную чистку зубов у стоматолога, вредные бактерии будут проникать в рот и бесконтрольно размножаться.

Из-за этого возникают проблемы со здоровьем полости рта, такие как неприятный запах, кариес и заболевания десен.

Пища. Разрушение частиц пищи на поверхности зубов и вокруг них приводит к увеличению количества бактерий и появлению неприятного запаха. Употребление определенных продуктов, таких как лук, чеснок и специи, также может вызвать неприятный запах.

Вредные привычки. Курение вызывает неприятный запах изо рта. Люди с этой вредной привычкой также чаще страдают от заболевания десен, а это еще один источник неприятного запаха.

Заболевания:

инфекции во рту могут быть вызваны хирургическими ранами после удаления зубов, а также кариесом, заболеваниями десен или язвами;

заболевания рта, носа и горла;

рак ротовой полости и ротоглотки;

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ);

камни миндалин, или тонзиллиты или тонзиллиты;

диабет;

заболевания печени или почек;

синдром Шегрена.

Сухость во рту. Слюна помогает очистить полость рта, удаляя частицы, вызывающие неприятный запах. Ксеростомия, или сухость во рту, может вызвать неприятный запах изо рта. Сухость во рту естественным образом возникает во время сна, поэтому у всех нас утром изо рта неприятно пахнет. Это даже называют "утренним дыханием".

Лекарства. Некоторые препараты могут привести к неприятному запаху, вызывая сухость во рту.