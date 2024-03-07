Які пози в сексі найкращі для людей з зайвою вагою

Щоб відчувати задоволення під час сексу, не обов'язково мати параметри супермоделей. Але деякі пози можуть не принести бажаного задоволення, тому важливо враховувати особливості свого тіла та тіла партнера.

Під час сексу повні люди можуть постати перед труднощами: наприклад, живіт іноді ускладнює проникнення, а інтенсивні фрикції швидко втомлюють. Ми підібрали кілька позицій, які підходять людям будь-якої комплекції, а ще вони прості в освоєнні, зручні та їх можна легко модифікувати під себе.

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Доггі-стайл

Під час сексу жінка встає рачки, чоловік стає позаду – на коліна або на повний зріст. Ця позиція зручна для людей будь-якої комплекції, вона забезпечує глибоке проникнення та можливість додаткової стимуляції.

Для зручності можна підкласти під стегна кілька подушок – це надасть додаткову підтримку та можливість для відпочинку.

Метелик

У цій позиції жінка лежить на поверхні, наприклад, на ліжку або столі. Чоловік стає поруч на коліна або стоїть – залежно від висоти меблів, на якій партнерка. У класичному варіанті пози ноги жінки спрямовані вертикально вгору: їх можна оперти об плечі чи живіт партнера.

Для цієї позиції потрібно буде підібрати відповідні по висоті меблі. Щоб забезпечити найкращий кут проникнення, можна підкласти під стегна партнерки подушку або, навпаки, трохи звісити сідниці з краю ліжка.

Ложки

Ця поза схожа на обійми. Обидва партнери лежать на боці, чоловік проникає ззаду. Під час сексу можна змінювати позицію: наприклад, зігнути або підняти ногу партнерки вгору або трохи відкинутися назад.

Така позиція дозволяє підібрати оптимальний для кожної пари кут проникнення, а також використовувати руки.

Вершниця

У традиційній позі вершниця жінка сидить зверху на чоловікові, поки він лежить. Щоб дати відпочинок ногам, під час сексу в цій позиції можна спертися на руки – нахилившись вперед або відкинувшись назад. А ще у цій позі жінка може контролювати глибину та швидкість проникнення так, як їй подобається.

Зворотна вершниця

У цій позі жінка сидить зверху на своєму партнері, як вершниця, але дивиться у зворотний бік. Під час сексу в цій позі також можна спертися на руки, щоб трохи відпочити. А ще "зворотна вершниця" дозволяє підібрати кут та глибину проникнення та дозволяє використовувати руки для додаткової стимуляції.

Під час сексу важливо слухати свого партнера та підібрати ритм: спробуйте різну швидкість і глибину проникнення, рухайте стегнами не тільки вперед-назад, а й по колу або під кутом. Кожну позу в сексі можна модифікувати так, щоб вона пасувала саме вам.