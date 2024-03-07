Какие позы в сексе самые лучшие для людей с лишним весом

Чтобы испытывать удовольствие во время секса, необязательно иметь параметры супермоделей. Но некоторые позы могут не принести желаемого удовольствия, поэтому важно учитывать особенности своего тела и тела партнера.

Во время секса полные люди могут столкнуться с трудностями: например, живот иногда затрудняет проникновение, а интенсивные фрикции быстро утомляют. Мы подобрали несколько позиций, которые подходят людям любой комплекции, а еще они просты в освоении, удобны и их можно легко модифицировать под себя.

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Догги-стайл

Во время секса женщина встает на четвереньки, мужчина становится сзади – на колени или в полный рост. Эта позиция удобна для людей любой комплекции, она обеспечивает глубокое проникновение и возможность дополнительной стимуляции.

Для удобства можно подложить под бедра несколько подушек – это предоставит дополнительную поддержку и возможность для отдыха.

Бабочка

В этой позиции женщина лежит на поверхности, например, на кровати или столе. Мужчина становится рядом на колени или стоит – в зависимости от высоты мебели, на которой партнерша. В классическом варианте позы ноги женщины направлены вертикально вверх: их можно опереть о плечи или живот партнера.

Для этой позиции нужно будет подобрать подходящую по высоте мебель. Чтобы обеспечить наилучший угол проникновения, можно подложить под бедра партнерши подушку или, наоборот, немного свесить ягодицы с края кровати.

Ложки

Эта поза похожа на объятия. Оба партнера лежат на боку, мужчина проникает сзади. Во время секса можно менять позицию: например, согнуть или поднять ногу партнерши вверх или немного откинуться назад.

Такая позиция позволяет подобрать оптимальный для каждой пары угол проникновения, а также использовать руки.

Всадница

В традиционной позе всадница женщина сидит сверху на мужчине, пока он лежит. Чтобы дать отдых ногам, во время секса в этой позиции можно опереться на руки – наклонившись вперед или откинувшись назад. А еще в этой позе женщина может контролировать глубину и скорость проникновения так, как ей нравится.

Обратная всадница

В этой позе женщина сидит сверху на своем партнере, как всадница, но смотрит в обратную сторону. Во время секса в этой позе также можно опереться на руки, чтобы немного отдохнуть. А еще "обратная всадница" позволяет подобрать угол и глубину проникновения и позволяет использовать руки для дополнительной стимуляции.

Во время секса важно слушать своего партнера и подобрать ритм: попробуйте разную скорость и глубину проникновения, двигайте бедрами не только вперед-назад, но и по кругу или под углом. Каждую позу в сексе можно модифицировать так, чтобы она подходила именно вам.