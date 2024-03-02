Як позбутися неприємного запаху: способи лікування та профілактики

Більшість людей можуть позбутися хронічного неприємного запаху з рота, вилікувавши основне захворювання. У деяких випадках може допомогти покращити режим гігієни порожнини рота.

Лікування неприємного запаху з рота

Щоб зменшити неприємний запах з рота, уникнути карієсу та знизити ризик захворювань ясен, необхідно дбати про порожнину рота та чистоту зубів. Але іноді лікування може бути пов'язане із конкретною причиною.

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Що може зробити стоматолог:

якщо неприємний запах викликаний зубним нальотом, лікар може порекомендувати ополіскувач для рота чи антибактеріальну зубну пасту;

якщо є захворювання ясен, лікар може порекомендувати звернутися до пародонтолога, щоб не допустити відшарування ясен від зубів та появи глибоких кишень, що заповнюються бактеріями, які викликають неприємний запах;

професійне чищення;

заміну дефектних пломб, які можуть стати живильним середовищем для бактерій.

Як запобігти неприємному запаху

Ось що можна робити, щоб зменшити або запобігти неприємному запаху з рота:

Чистити зуби двічі на день (краще після їжі) за допомогою зубної пасти, що містить фтор. Використовувати зубну нитку хоча б раз на день. Вона видаляє частинки їжі та наліт між зубами. Чистити язик. Для цього можна використовувати спеціальний скребок або зубну щітку з додатковою стороною для чищення язика. Чистити мости, зубні протези, ретейнери та капи. Підтримувати вологість у роті. Для цього потрібно не курити, не пити багато кави та не вживати гострої їжі, а ще пити багато води. Змінити раціон. Краще триматися якомога далі від таких продуктів, як цибуля та часник, а ще скоротити кількість солодкого. Змінювати зубну щітку, коли вона зношується, приблизно кожні 3 – 4 місяці або частіше, якщо це необхідно. Регулярно відвідувати стоматолога – двічі на рік.

Коли треба звернутися до лікаря

Якщо після впровадження запропонованих цих рекомендацій неприємний запах з рота залишився, варто звернутися до стоматолога. Якщо лікар вирішить, що причиною може бути серйозніше захворювання, можливо, доведеться звернутися до іншого фахівця.

Перед прийомом у стоматолога з приводу неприємного запаху з рота варто слідувати цим порадам: