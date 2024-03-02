Как избавиться от неприятного запаха: способы лечения и профилактики

2 марта 2024, 10:07
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Источник:

The Johns Hopkins University

Большинство людей могут избавиться от хронического неприятного запаха изо рта, вылечив основное заболевание. В некоторых случаях может помочь улучшить режим гигиены полости рта.

Лечение неприятного запаха изо рта Чтобы уменьшить неприятный запах изо рта

Чтобы уменьшить неприятный запах изо рта, избежать кариеса и снизить риск заболеваний десен, необходимо заботиться о полости рта и чистоте зубов. Но иногда лечение может быть связано с конкретной причиной.

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Что может сделать стоматолог:

  • если неприятный запах вызван зубным налетом, врач может порекомендовать ополаскиватель для рта или антибактериальную зубную пасту;
  • если есть заболевания десен, врач может порекомендовать обратиться к пародонтологу, чтобы не допустить отслоения десен от зубов и появления глубоких карманов, заполняемых бактериями, которые вызывают неприятный запах;
  • профессиональную чистку;
  • замену дефектных пломб, которые могут стать питательной средой для бактерий.

Как предотвратить неприятный запах

Вот что можно делать, чтобы уменьшить или предотвратить неприятный запах изо рта:

  1. Чистить зубы дважды в день (лучше после еды) с помощью зубной пасты, содержащей фтор.
  2. Использовать зубную нить хотя бы раз в день. Она удаляет частички пищи и налет между зубами.
  3. Чистить язык. Для этого можно использовать специальный скребок или зубную щетку с дополнительной стороной для чистки языка.
  4. Чистить мосты, зубные протезы, ретейнеры и каппы.
  5. Поддерживать влажность во рту. Для этого нужно не курить, не пить много кофе и не употреблять острой пищи, а еще пить много воды.
  6. Изменить рацион. Лучше держаться подальше от таких продуктов, как лук и чеснок, а еще сократить количество сладкого.
  7. Менять зубную щетку, когда она изнашивается, примерно каждые 3 – 4 месяца или чаще, если это необходимо.
  8. Регулярно посещать стоматолога – дважды в год.

Когда надо обратиться к врачу

Если после внедрения предложенных этих рекомендаций неприятный запах изо рта остался, стоит обратиться к стоматологу. Если врач решит, что причиной может быть более серьезное заболевание, возможно, придется обратиться к другому специалисту.

Перед приемом у стоматолога по поводу неприятного запаха изо рта стоит следовать этим советам:

  • Стоматологи обычно предпочитают утренние приемы, чтобы проверить наличие неприятного запаха изо рта. Это снижает вероятность того, что продукты, которые человек съест в течение дня, повлияют на результат исследования.
  • Не стоит наносить перед приемом духи, ароматизированные лосьоны, ароматизированную помаду или блеск для губ. Эти продукты могут маскировать запахи.
  • Если вы принимали антибиотики в течение последнего месяца, необходимо проконсультироваться со стоматологом, чтобы узнать, нужно ли перенести прием.

Автор: Олександр Бевза