Как избавиться от неприятного запаха: способы лечения и профилактики

Большинство людей могут избавиться от хронического неприятного запаха изо рта, вылечив основное заболевание. В некоторых случаях может помочь улучшить режим гигиены полости рта.

Лечение неприятного запаха изо рта Чтобы уменьшить неприятный запах изо рта

Чтобы уменьшить неприятный запах изо рта, избежать кариеса и снизить риск заболеваний десен, необходимо заботиться о полости рта и чистоте зубов. Но иногда лечение может быть связано с конкретной причиной.

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Что может сделать стоматолог:

если неприятный запах вызван зубным налетом, врач может порекомендовать ополаскиватель для рта или антибактериальную зубную пасту;

если есть заболевания десен, врач может порекомендовать обратиться к пародонтологу, чтобы не допустить отслоения десен от зубов и появления глубоких карманов, заполняемых бактериями, которые вызывают неприятный запах;

профессиональную чистку;

замену дефектных пломб, которые могут стать питательной средой для бактерий.

Как предотвратить неприятный запах

Вот что можно делать, чтобы уменьшить или предотвратить неприятный запах изо рта:

Чистить зубы дважды в день (лучше после еды) с помощью зубной пасты, содержащей фтор. Использовать зубную нить хотя бы раз в день. Она удаляет частички пищи и налет между зубами. Чистить язык. Для этого можно использовать специальный скребок или зубную щетку с дополнительной стороной для чистки языка. Чистить мосты, зубные протезы, ретейнеры и каппы. Поддерживать влажность во рту. Для этого нужно не курить, не пить много кофе и не употреблять острой пищи, а еще пить много воды. Изменить рацион. Лучше держаться подальше от таких продуктов, как лук и чеснок, а еще сократить количество сладкого. Менять зубную щетку, когда она изнашивается, примерно каждые 3 – 4 месяца или чаще, если это необходимо. Регулярно посещать стоматолога – дважды в год.

Когда надо обратиться к врачу

Если после внедрения предложенных этих рекомендаций неприятный запах изо рта остался, стоит обратиться к стоматологу. Если врач решит, что причиной может быть более серьезное заболевание, возможно, придется обратиться к другому специалисту.

Перед приемом у стоматолога по поводу неприятного запаха изо рта стоит следовать этим советам: