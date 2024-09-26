Які медичні послуги можна отримати в Україні безкоштовно: перелік

"Програма медичних гарантій" забезпечує українців безоплатними медичними послугами сьомий рік поспіль. Скористатися благами від держави вкрай просто — треба укласти декларацію із сімейним лікарем.

Нині безоплатних медичних послуг доволі багато – аж 44 пакети. У матеріалі ми розкажемо про найрозповсюдженіші серед українців. Натомість повний перелік можете знайти ось тут.

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Екстрена медицина

Швидка медична допомога для кожного українця – безоплатна. Якщо ваш стан критичний і невідкладний – телефонуйте за номером 103. Розкажіть, що вас турбує.

Диспетчер проконсультує вас й за потреби направить до вас медиків. Вся медична допомога, а також перевезення між лікарнями, відділеннями, містами у "Швидкій" повністю безоплатні, навіть, якщо пацієнт не має укладеної декларації із сімейним лікарем.

Сімейний лікар

До нього треба прислухатись, йому треба довіряти й приходити до нього на прийом, хоча б раз на рік, аби обстежуватись та отримувати поради, як запобігати хворобам. У сімейного лікаря ви можете отримати чимало безоплатних послуг.

Однак не варто забувати про лабораторні дослідження, на які лікар виписує направлення: загальний аналіз сечі та крові, рівень глюкози та холестерину у крові. До речі, розшифрувати результати аналізів можна самостійно за 5 хвилин у застосунку Helsi. Як це зробити, детальніше ось тут.

Окрім лабораторних досліджень у кабінеті сімейного лікаря, ви можете безоплатно отримати й швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити B та С, а також тести на вагітність та коронавірус.

Ба більше, до свого сімейного лікаря ви можете записатись через застосунок Helsi на очний прийом, а також на онлайн-консультацію. Щодня сотні українців використовують консультацію з лікарем через смартфон чи ноутбук, аби економити свій час та лікаря. Як це зробити – читайте тут.

Вузькопрофільні спеціалісти

Якщо вам, наприклад, потрібна консультація уролога, ви також за неї не платите. Для цього зверніться до сімейного лікаря, він вам випише електронне направлення до потрібного спеціаліста. Втім, якщо зробити навпаки й самостійно піти на прийом до того ж таки уролога, без направлення сімейного, така консультація буде платною.

Стоматологія

Ситуація багатьом знайома: зненацька заболів зуб, єдине бажання – зробити будь-що, аби перестало боліти. Звісно, вихід є, це стоматолог. На приватного лікаря може не вистачити грошей. Та ви завжди можете отримати безоплатну невідкладну стоматологічну допомогу в лікарні, яка уклала догорів з НСЗУ. Для цього не потрібне направлення від сімейного лікаря.

Ви можете звернутись одразу за допомогою до стоматолога, який, якщо ви маєте декларацію, з вас грошей не візьме. Натомість Зубна Фея за ваш зуб, що випав, дасть вам копійку. Та краще справу до феї не доводити, а дбати про свої зуби щодень. Знайти стоматолога чи будь-якого іншого лікаря можна у застосунку Helsi

Акушери, пологи та їхня вартість

Малятам допомагають прийти у цей світ акушерські бригади, які чергують у пологових будинках. Цю послугу медики надають безоплатно, якщо породілля має укладену декларацію із сімейним лікарем. Втім, якщо вагітна обрала лікаря самотужки, який прийматиме у неї пологи, за таку послугу доведеться заплатити зі свого гаманця.

Скринінг раку та його лікування

Щорічні обстеження потрібні, аби виявляти ранні прояви хвороби. Саме це допомагає швидко усунути недугу, поки вона не почала уражати весь людський організм. Така тактика підходить й для діагностики раку.

Доступні ось такі безоплатні обстеження для раннього виявлення злоякісних пухлин в закладах, що уклали договір з НСЗУ:

мамографія (рентген грудей);

гістероскопія (огляд порожнини матки);

колоноскопія (огляд кишківника);

цистоскопія (огляд уретри, сечового міхура),

бронхоскопія (огляд трахеї та бронхів).

Щоб пройти ці обстеження безоплатно, знадобиться направлення від сімейного лікаря. Знайти заклади, які надають вищеперераховані послуги, можна у застосунку Helsi.

Хімієтерапія та радіотерапія в Україні також безоплатні. Щоб отримати ці послуги, потрібно мати діагноз, що засвідчує онкологію, а також направлення від лікуючого лікаря. Крім того, якщо людині, яка має рак, потрібна хірургічна операція, вона також безоплатна.

Паліативна допомога

Паліативна допомога покращує якість життя людей, які мають невиліковні хвороби. Паліатив щодень полегшує страждання сотень людей. Паліативна допомога є двох видів: стаціонарна (людина знаходиться у закладі й отримує допомогу) та мобільна (допомогу надають вдома). Будь-яка паліативна допомога в Україні – безоплатна. Щоб її отримати треба направлення від сімейного чи лікуючого лікаря (онколога, хірурга тощо).

Безоплатні ліки

Програма "Доступні ліки» діє в Україні вже кілька років. Вона допомагає мільйонам людей щодень безперебійно отримувати життєво важливі препарати повністю безоплатно, або ж з частковою компенсацією від держави. Щоб отримати ліки за програмою, треба звернутися до сімейного лікаря.

Він випише вам електронний рецепт на отримання препарату, який вам необхідний. Усі необхідні ліки ви також можете знайти у застосунку Helsi. Функція застосунку дозволяє знайти препарат навіть в іншому місті, якщо у вашому, скажімо, ліків, які вам потрібні, немає.

Декларація із сімейним лікарем важлива, вона дає можливість отримати чимало безоплатних послуг. За ваше обстеження, профілактику та лікування вже заплатила держава. Вам лишається лише цим скористатись. Тож прямо зараз записуйтесь до сімейного лікаря на прийом, якщо ви давно до нього не навідувались. Або ж заощаджуйте свій час і записуйтесь на онлайн консультацію. Ви та ваше здоров`я – важливі, тож не нехтуйте ні першим, ні другим й живіть своє єдине, здорове життя.