Какие медицинские услуги можно получить в Украине бесплатно: перечень

"Программа медицинских гарантий" обеспечивает украинцев бесплатными медицинскими услугами седьмой год подряд. Воспользоваться благами от государства крайне просто - надо заключить декларацию с семейным врачом.

Сейчас бесплатных медицинских услуг довольно много – аж 44 пакета. В материале мы расскажем о самых распространенных среди украинцев. Зато полный перечень можете найти вот здесь.

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Экстренная медицина

Скорая медицинская помощь для каждого украинца – бесплатная. Если ваше состояние критическое и неотложное – звоните по номеру 103. Расскажите, что вас беспокоит.

Диспетчер проконсультирует вас и при необходимости направит к вам медиков. Вся медицинская помощь, а также перевозки между больницами, отделениями, городами в "Скорой" полностью бесплатные, даже, если пациент не имеет заключенной декларации с семейным врачом.

Семейный врач

К нему надо прислушиваться, ему надо доверять и приходить к нему на прием, хотя бы раз в год, чтобы обследоваться и получать советы, как предотвращать болезни. У семейного врача вы можете получить немало бесплатных услуг.

Однако не стоит забывать о лабораторных исследованиях, на которые врач выписывает направление: общий анализ мочи и крови, уровень глюкозы и холестерина в крови. Кстати, расшифровать результаты анализов можно самостоятельно за 5 минут в приложении Helsi. Как это сделать, подробнее вот здесь.

Кроме лабораторных исследований в кабинете семейного врача, вы можете бесплатно получить и быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты B и С, а также тесты на беременность и коронавирус.

Более того, к своему семейному врачу вы можете записаться через приложение Helsi на очный прием, а также на онлайн-консультацию. Ежедневно сотни украинцев используют консультацию с врачом через смартфон или ноутбук, чтобы экономить свое время и врача. Как это сделать – читайте здесь.

Узкопрофильные специалисты

Если вам, например, нужна консультация уролога, вы также за нее не платите. Для этого обратитесь к семейному врачу, он вам выпишет электронное направление к нужному специалисту. Впрочем, если сделать наоборот и самостоятельно пойти на прием к тому же урологу, без направления семейного, такая консультация будет платной.

Стоматология

Ситуация многим знакома: неожиданно заболел зуб, единственное желание – сделать что угодно, чтобы перестало болеть. Конечно, выход есть, это стоматолог. На частного врача может не хватить денег. Но вы всегда можете получить бесплатную неотложную стоматологическую помощь в больнице, которая заключила договор с НСЗУ. Для этого не требуется направление от семейного врача.

Вы можете обратиться сразу за помощью к стоматологу, который, если вы имеете декларацию, с вас денег не возьмет. Зато Зубная Фея за ваш зуб, выпавший, даст вам копейку. Но лучше дело до феи не доводить, а заботиться о своих зубах каждый день. Найти стоматолога или любого другого врача можно в приложении Helsi

Акушеры, роды и их стоимость

Малышам помогают прийти в этот мир акушерские бригады, которые дежурят в родильных домах. Эту услугу медики предоставляют бесплатно, если роженица имеет заключенную декларацию с семейным врачом. Впрочем, если беременная выбрала врача самостоятельно, который будет принимать у нее роды, за такую услугу придется заплатить из своего кошелька.

Скрининг рака и его лечение

Ежегодные обследования нужны, чтобы выявлять ранние проявления болезни. Именно это помогает быстро устранить недуг, пока он не начал поражать весь человеческий организм. Такая тактика подходит и для диагностики рака.

Доступны вот такие бесплатные обследования для раннего выявления злокачественных опухолей в учреждениях, заключивших договор с НСЗУ:

маммография (рентген груди);

гистероскопия (осмотр полости матки);

колоноскопия (осмотр кишечника);

цистоскопия (осмотр уретры, мочевого пузыря),

бронхоскопия (осмотр трахеи и бронхов).

Чтобы пройти эти обследования бесплатно, понадобится направление от семейного врача. Найти заведения, которые предоставляют вышеперечисленные услуги, можно в приложении Helsi.

Химиетерапия и радиотерапия в Украине также бесплатные. Чтобы получить эти услуги, нужно иметь диагноз, удостоверяющий онкологию, а также направление от лечащего врача. Кроме того, если человеку, который имеет рак, нужна хирургическая операция, она также бесплатная.

Паллиативная помощь

Паллиативная помощь улучшает качество жизни людей, которые имеют неизлечимые болезни. Паллиатив каждый день облегчает страдания сотен людей. Паллиативная помощь бывает двух видов: стационарная (человек находится в учреждении и получает помощь) и мобильная (помощь оказывают на дому). Любая паллиативная помощь в Украине – бесплатная. Чтобы ее получить надо направление от семейного или лечащего врача (онколога, хирурга и т.д.).

Бесплатные лекарства

Программа "Доступные лекарства" действует в Украине уже несколько лет. Она помогает миллионам людей каждый день бесперебойно получать жизненно важные препараты полностью бесплатно, или с частичной компенсацией от государства. Чтобы получить лекарства по программе, надо обратиться к семейному врачу.

Он выпишет вам электронный рецепт на получение препарата, который вам необходим. Все необходимые лекарства вы также можете найти в приложении Helsi. Функция приложения позволяет найти препарат даже в другом городе, если в вашем, скажем, лекарств, которые вам нужны, нет.

Декларация с семейным врачом важна, она дает возможность получить немало бесплатных услуг. За ваше обследование, профилактику и лечение уже заплатило государство. Вам остается только этим воспользоваться. Поэтому прямо сейчас записывайтесь к семейному врачу на прием, если вы давно к нему не наведывались. Или же экономьте свое время и записывайтесь на онлайн консультацию. Вы и ваше здоровье – важны, поэтому не пренебрегайте ни первым, ни вторым и живите свою единственную, здоровую жизнь.