Чому потрібно їсти більше фруктів, а не картоплі та макаронів

Вуглеводи – це тип поживних речовин, які є у продуктах. Вони бувають простими (цукри) і складними – крохмаль і клітковина (харчові волокна).

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У хлібі, крупах та картоплі міститься крохмаль. Він швидко перетравлюється і викликає різкий стрибок рівня цукру та інсуліну в крові та не забезпечує тривалу ситість. Цукор у природному вигляді міститься у фруктах, овочах та молоці.

Що краще з'їсти

Найкориснішим джерелом вуглеводів вважаються цільнозернові продукти – бурий рис, вівсянка, цільнозерновий хліб. У таких продуктах багато мінералів, вітамінів та клітковини. Харчові волокна допомагають знизити ризик проблем із серцем та судинами.

ВООЗ рекомендує з'їдати не менше 400 грамів фруктів та овочів на день, крім картоплі, батату та інших коренеплодів з крохмалем. При цьому важливо вживати свіжі, заморожені та консервовані фрукти та овочі без додавання цукру. А порції фруктових соків та сухофруктів, у яких багато натурального цукру та калорій, потрібно обмежувати.