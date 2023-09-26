Три неіснуючі хвороби, які часто діагностують в Україні

Не усі лікарі мають час і бажання навчатися під час практики. Це призводить до того, що вони діагностують міфічні хвороби, яких немає у міжнародній класифікації

Вегетосудинна дистонія

Через різноманітність симптомів, які вкладаються в це "захворювання", діагноз ставлять за будь-якої зручної нагоди. Це прискорене серцебиття, слабкість, втрата апетиту, підвищена стомлюваність, головний біль, пітливість.

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Насправді людина може мати психічні розлади – депресію, панічні атаки, тривожний розлад. Причиною симптомів можуть бути залізодефіцитна анемія, гіпотиреоз, аритмія, гіпертонія, синдром хронічної втоми, вірусні інфекції. А деякі симптоми – варіант норми.

Дисбактеріоз

Загадкове "порушення мікрофлори" кишок або шкіри, часто після прийому антибіотиків. В англомовній літературі описують можливість розвитку справжнього дисбактеріозу, який проявляється небезпечною для життя інфекцією, наприклад псевдомембранозний коліт.

Але трапляється він у багато разів рідше, ніж той "дисбактеріоз", який діагностують у нас. Тому якщо лікар виписує вам пробіотики, просто не витрачайте гроші.

Авітаміноз

Діагноз зазвичай ставлять наприкінці зими – на початку весни. До симптомів авітамінозу відносять втому, занепад сил, млявість, низьку працездатність.

Сезонний брак вітамінів – це гіповітаміноз. Якщо людина щодня повноцінно харчується, у раціоні є овочі, фрукти, молочні продукти, м'ясо, то нестачі вітамінів не буде. Інше питання, якщо за симптомами ховається захворювання, яке потребує уваги лікаря, його треба діагностувати та лікувати, і вітаміни тут навряд чи допоможуть.