Три несуществующих болезни, которые часто диагностируют в Украине

Не у всех врачей есть время и желание учиться во время практики. Это приводит к тому, что они диагностируют мифические болезни, которых нет в международной классификации.

Вегетососудистая дистония

Из-за разнообразия симптомов, которые укладываются в это "заболевание", диагноз ставят при любом удобном случае. Это учащенное сердцебиение, слабость, потеря аппетита, повышенная утомляемость, головная боль, потливость.

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На самом деле человек может иметь психические расстройства – депрессию, панические атаки, тревожное расстройство. Причиной симптомов могут являться железодефицитная анемия, гипотиреоз, аритмия, гипертония, синдром хронической усталости, вирусные инфекции. А некоторые симптомы – вариант нормы.

Дисбактериоз

Загадочное "нарушение микрофлоры" кишок или кожи часто после приема антибиотиков. В англоязычной литературе описывают возможность развития настоящего дисбактериоза, проявляющегося опасной для жизни инфекцией, например псевдомембранозный колит.

Но случается он во много раз реже, чем "дисбактериоз", который диагностируют у нас. Поэтому если врач выписывает вам пробиотики, просто не тратьте деньги.

Авитаминоз

Диагноз обычно ставят в конце зимы – начале весны. К симптомам авитаминоза относят усталость, упадок сил, вялость, низкую работоспособность.

Сезонная нехватка витаминов – это гиповитаминоз. Если человек каждый день полноценно питается, в рационе есть овощи, фрукты, молочные продукты, мясо, то недостатка витаминов не будет. Другой вопрос, если за симптомами скрывается заболевание, требующее внимания врача, его нужно диагностировать и лечить, и витамины здесь вряд ли помогут.