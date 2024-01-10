До яких наслідків може призвести сутулість

Сутулість може призвести до болів у спині, шиї та плечах, викривлення хребта та проблем із суглобами. Щоб не сутулитися, намагайтеся не нахилятися над екраном телефону і сидіти в правильній позі за столом, коли працюєте з комп'ютером.

Постава впливає на опорно-руховий апарат, кістки, м'язи суглоби. Якщо постійно сутулитися, напружуються м'язи та підвищується ризик травмування хребта. Невелике порушення постави, коли лопатки чи плечі перебувають не одному рівні, чи коли людина сутулиться – це не захворювання.

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Наслідки неправильної постави

Проблеми які пов'язані з поганою поставою:

Головний біль. Через сутулість напружуються м'язи потилиці, шиї, верхні частини спини та щелепи. Це може тиснути на нерви та викликати головний біль або м'язові спазми.

Через сутулість напружуються м'язи потилиці, шиї, верхні частини спини та щелепи. Це може тиснути на нерви та викликати головний біль або м'язові спазми. Біль у щелепі. Якщо людина сутулиться, її голова нахилена вперед. Через це напружуються м'язи під підборіддям і виникають проблеми в області скронево-нижньощелепного суглоба та утруднення при відкритті рота.

Якщо людина сутулиться, її голова нахилена вперед. Через це напружуються м'язи під підборіддям і виникають проблеми в області скронево-нижньощелепного суглоба та утруднення при відкритті рота. Біль у спині, плечах та шиї. Він може бути хронічним та знижує якість життя.

Він може бути хронічним та знижує якість життя. Нетримання сечі. Сутулість збільшує тиск у животі та сечовому міхурі. Тому погана постава сприяє стресовому нетриманню, коли в людини виділяється трохи сечі, якщо вона сміється чи кашляє.

Сутулість збільшує тиск у животі та сечовому міхурі. Тому погана постава сприяє стресовому нетриманню, коли в людини виділяється трохи сечі, якщо вона сміється чи кашляє. Закреп. Коли людина сутулиться, сидячи на унітазі, а її коліна перебувають нижче за стегна, це може спровокувати закреп.

Коли людина сутулиться, сидячи на унітазі, а її коліна перебувають нижче за стегна, це може спровокувати закреп. Печія. Неправильна постава може викликати печію після їжі через кислотний рефлюкс, коли кислота зі шлунка закидається назад у стравохід.

Неправильна постава може викликати печію після їжі через кислотний рефлюкс, коли кислота зі шлунка закидається назад у стравохід. Втома та проблеми з диханням. Сутулість тисне на грудну клітину та здавлює діафрагму. Через це зменшується обʼєм легень, що призводить до поверхневого чи утрудненого дихання, втоми та нестачі енергії та може впливати на загальну працездатність.

Правильна постава знімає напругу суглобів та м'язів та запобігає появі болю. Щоб покращити поставу, потрібно стежити за позою та рухами. Якщо ви довго працюєте сидячи, намагайтеся частіше змінювати положення. Робіть перерви, а якщо дозволяє час та місце, розминайтеся, щоб зняти м'язову напругу.

Як запобігти викривленню хребта

Робити регулярні фізичні вправи, щоб зміцнити спину та бути гнучким. Підійдуть плавання, біг, ходьба, йога.

Нагадувати собі, що треба підтримувати спину та не сутулитися. Звучить дуже легко, але можна хоча б спробувати. Як варіант, наклейте наклейку на екран комп'ютера на роботі та на дзеркало будинку.

Або можна встановити спеціальну програму з таймером. Наприклад, розширення Limber. Кожні 10 хвилин подаватиме сигнал про те, що потрібно випрямити спину. А додаток Simply Align нагадає, що настав час підняти голову вище від екрана смартфона.