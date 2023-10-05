Поширені ліки можуть викликати зупинку серця у діабетиків: учені попередили про їх призначення
Джерело:Express
У пацієнтів з діабетом, яким призначають антибіотики та антипсихотичні препарати чи прокінетики, частіше стаються раптові зупинки серця.
Це довели нідерландські дослідники, свої результати вони представили на щорічній зустрічі Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD) у Гамбурзі, Німеччина та опублікували у медичному журналі .
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Ці препарати пов'язані з раптовою смертю від зупинки серця, відомою як синдром подовженого QT.
Препарати, що подовжують інтервал QT:
- прокінетики – домперидон;
- антибіотики – макроліди, фторхінолони;
- антипсихотики – галоперидол.
Клінічні дані охоплюють показники артеріального тиску, рівня глюкози в крові, вживані ліки та історію хвороби за 5 років до того, як у пацієнта зафіксували зупинку серця.
Результати дослідженняДовідка. У дослідженні брали участь 3919 людей: 689 пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу і 3230 осіб контрольної групи.
Учені виявили кореляцію як у людей із серцево-судинними захворюваннями, так і без них:
- аритмія в анамнезі – збільшення ризику зупинки серця на 68%,
- наявність шкідливих звичок, як от куріння – збільшення на 40%,
- використання інсуліну – збільшення на 138%;
- і QTc- пролонгуючий прокінетичний препарат – збільшення на 66%.
Що це означає
Отримані результати є свідченням того, що лікарі загальної практики повинні усвідомлювати небезпеку надто суворого контролю глікемії та призначення антибіотиків, нейролептиків і прокінетиків,
– заявив автор дослідження Пітер Хармс.