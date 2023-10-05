Поширені ліки можуть викликати зупинку серця у діабетиків: учені попередили про їх призначення

5 жовтня 2023, 19:35
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Джерело:

Express

У пацієнтів з діабетом, яким призначають антибіотики та антипсихотичні препарати чи прокінетики, частіше стаються раптові зупинки серця.

Це довели нідерландські дослідники, свої результати вони представили на щорічній зустрічі Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD) у Гамбурзі, Німеччина та опублікували у медичному журналі .

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Ці препарати пов'язані з раптовою смертю від зупинки серця, відомою як синдром подовженого QT.

Препарати, що подовжують інтервал QT:

  • прокінетики – домперидон;
  • антибіотики –  макроліди, фторхінолони;
  • антипсихотики – галоперидол.

Клінічні дані охоплюють показники артеріального тиску, рівня глюкози в крові, вживані ліки та історію хвороби за 5 років до того, як у пацієнта зафіксували зупинку серця.

Результати дослідження 

Довідка. У дослідженні брали участь 3919 людей: 689 пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу і 3230 осіб контрольної групи.

Учені виявили кореляцію як у людей із серцево-судинними захворюваннями, так і без них:

  • аритмія в анамнезі – збільшення ризику зупинки серця на 68%,
  • наявність шкідливих звичок, як от куріння – збільшення на 40%,
  • використання інсуліну – збільшення на 138%;
  • і QTc- пролонгуючий прокінетичний препарат – збільшення на 66%.

Що це означає 

Отримані результати є свідченням того, що лікарі загальної практики повинні усвідомлювати небезпеку надто суворого контролю глікемії та призначення антибіотиків, нейролептиків і прокінетиків,
– заявив автор дослідження Пітер Хармс

У цьому і полягає важливість отриманих даних. Опираючись на них і пацієнти, і лікарі будуть свідоміші у вибору препарату для контролю стану при діабеті 2-го типу. 

Автор: Анастасія Лукашевська