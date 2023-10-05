Поширені ліки можуть викликати зупинку серця у діабетиків: учені попередили про їх призначення

У пацієнтів з діабетом, яким призначають антибіотики та антипсихотичні препарати чи прокінетики, частіше стаються раптові зупинки серця.

Це довели нідерландські дослідники, свої результати вони представили на щорічній зустрічі Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD) у Гамбурзі, Німеччина та опублікували у медичному журналі .

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Ці препарати пов'язані з раптовою смертю від зупинки серця, відомою як синдром подовженого QT.

Препарати, що подовжують інтервал QT:

прокінетики – домперидон;

антибіотики – макроліди, фторхінолони;

антипсихотики – галоперидол.

Клінічні дані охоплюють показники артеріального тиску, рівня глюкози в крові, вживані ліки та історію хвороби за 5 років до того, як у пацієнта зафіксували зупинку серця.

Результати дослідження

. У дослідженні брали участь 3919 людей: 689 пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу і 3230 осіб контрольної групи.

Учені виявили кореляцію як у людей із серцево-судинними захворюваннями, так і без них:

аритмія в анамнезі – збільшення ризику зупинки серця на 68%,

наявність шкідливих звичок, як от куріння – збільшення на 40%,

використання інсуліну – збільшення на 138%;

і QTc- пролонгуючий прокінетичний препарат – збільшення на 66%.

Що це означає

Отримані результати є свідченням того, що лікарі загальної практики повинні усвідомлювати небезпеку надто суворого контролю глікемії та призначення антибіотиків, нейролептиків і прокінетиків,

– заявив автор дослідження Пітер Хармс.