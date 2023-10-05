Распространенное лекарство может вызвать остановку сердца у диабетиков: ученые предупредили об их назначении

У пациентов с диабетом, которым назначают антибиотики и антипсихотические препараты или прокинетики (для лечения тошноты), чаще происходит внезапная остановка сердца.

Это показали нидерландские исследователи, свои результаты они представили на ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Гамбурге, Германия.

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Эти распространенные препараты связаны с внезапной смертью от остановки сердца, известной как синдром удлиненного QT.

Препараты, удлиняющие интервал QT:

прокинетики – домперидон;

антибиотики – макролиды, фторхинолоны;

антипсихотики – галоперидол.

Клинические данные охватывают показатели артериального давления, уровня глюкозы в крови, лекарства и историю болезни за 5 лет до того, как у пациента зафиксировали остановку сердца.

Це довели нідерландські дослідники, свої результати вони представили на щорічній зустрічі Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD) у Гамбурзі, Німеччина та опублікували у медичному журналі .

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Ці препарати пов'язані з раптовою смертю від зупинки серця, відомою як синдром подовженого QT.

Препарати, що подовжують інтервал QT:

прокінетики – домперидон;

антибіотики – макроліди, фторхінолони;

антипсихотики – галоперидол.

Клинические данные охватывают показатели артериального давления, уровня глюкозы в крови, лекарства и историю болезни за 5 лет до того, как у пациента зафиксировали остановку сердца.

Результаты исследования

. В исследовании участвовало 3919 человек: 689 пациентов с сахарным диабетом 2 типа и 3230 человек контрольной группы.

Ученые обнаружили корреляцию как у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и без них:

аритмия в анамнезе – увеличение риска остановки сердца на 68%,

наличие вредных привычек, таких как курение – увеличение на 40%,

использование инсулина – увеличение на 138%;

и QTc- пролонгирующий прокинетический препарат – увеличение на 66%.

Что это значит

Наши результаты свидетельствуют о том, что врачи общей практики должны осознавать опасность слишком строгого контроля гликемии и назначения широко используемых антибиотиков, нейролептиков и прокинетиков,

– заявил автор исследования Питер Хармс.

В этом и состоит значимость приобретенных данных. Опираясь на них и пациенты, и врачи будут осознаны выбором препарата для контроля состояния при диабете 2-го типа.