Хто такий сексолог та з якими проблемами він може допомогти

Сексолог – лікар, який допомагає опрацювати будь-які емоційні чи психічні причини сексуальних проблем. Він може допомогти в лікуванні багатьох видів сексуальної дисфункції, що має психологічні причини та наслідки.

Сексуальну активність часто ділять на чотири фази, що становлять цикл сексуальної реакції: бажання (лібідо), збудження, оргазм та розслаблення. Сексуальні проблеми можуть виникнути на будь-якому етапі цього циклу.

Також на тему Біль під час сексу: що таке вагінізм та чи можна його побороти

З якими проблемами звертаються до сексолога

Найчастіше до сексолога звертаються пари, які помітили такі проблеми, як зниження сексуального бажання, задоволення від сексу або його відсутність.

Жінки часто звертаються до сексолога зі скаргою на зниження лібідо. Крім цього, приводом для звернення може стати дискомфорт при статевому контакті, неможливість досягнення оргазму.

Чоловіки найчастіше звертаються з проблемою зниження лібідо, або у зв'язку з наявністю проблем у сексуальних стосунках, які унеможливлюють здійснення повноцінного статевого контакту.

Найчастіше саме переживання та очікування невдач при спробі статевого контакту є фоном для цих порушень.

Сексолог може допомогти з психічними та емоційними аспектами різних форм сексуальної дисфункції, у тому числі:

відсутність бажання;

відсутність збудження;

проблеми з досягненням оргазму;

біль під час сексу;

проблеми з досягненням та підтриманням ерекції;

передчасна еякуляція чи її затримка;

сексуальна травма;

почуття занепокоєння, страху чи сорому у питаннях сексу;

покращення близькості з партнером;

різне сексуальне бажання між партнерами;

гіперсексуальний розлад;

залежність від порнографії.

Важливо, що сексологи не лікують фізичні чи медичні стани, які впливають на секс, наприклад низький рівень тестостерону. Ось чому в деяких випадках може знадобитися допомога гінеколога чи уролога для з'ясування будь-яких фізичних причин сексуальної дисфункції.