Кто такой сексолог и с какими проблемами он может помочь

Сексолог - врач, который помогает проработать любые эмоциональные или психические причины сексуальных проблем. Он может помочь в лечении многих видов сексуальной дисфункции, имеющей психологические причины и последствия.

Сексуальную активность часто делят на четыре фазы, составляющие цикл сексуальной реакции: желание (либидо), возбуждение, оргазм и расслабление. Сексуальные проблемы могут возникнуть на любом этапе этого цикла.

Также на тему Боль во время секса: что такое вагинизм и можно ли его побороть

С какими проблемами обращаются к сексологу

Чаще всего к сексологу обращаются пары, которые заметили такие проблемы, как снижение сексуального желания, удовольствия от секса или его отсутствие.

Женщины часто обращаются к сексологу с жалобой на снижение либидо. Кроме этого, поводом для обращения может стать дискомфорт при половом контакте, невозможность достижения оргазма.

Мужчины чаще всего обращаются с проблемой снижения либидо, или в связи с наличием проблем в сексуальных отношениях, которые делают невозможным осуществление полноценного полового контакта.

Чаще всего именно переживания и ожидания неудач при попытке полового контакта является фоном для этих нарушений.

Сексолог может помочь с психическими и эмоциональными аспектами различных форм сексуальной дисфункции, в том числе:

отсутствие желания;

отсутствие возбуждения;

проблемы с достижением оргазма;

боль во время секса;

проблемы с достижением и поддержанием эрекции;

преждевременная эякуляция или ее задержка;

сексуальная травма;

чувство беспокойства, страха или стыда в вопросах секса;

улучшение близости с партнером;

разное сексуальное желание между партнерами;

гиперсексуальное расстройство;

зависимость от порнографии.

Важно, что сексологи не лечат физические или медицинские состояния, которые влияют на секс, например низкий уровень тестостерона. Вот почему в некоторых случаях может потребоваться помощь гинеколога или уролога для выяснения любых физических причин сексуальной дисфункции.