Які гормональні захворювання може діагностувати по очах

По очах поставити діагноз не вийде, хоча за їхнім станом справді можна запідозрити деякі гормональні порушення. Одне з них — екзофтальм, або витрішкуватість.

Вплив гормонів на очі

Здавалося б, як пов'язані очі та гормони? Нам звичніше думати, що гормони впливають на наш настрій та загальне самопочуття, але виявляється, що все влаштовано складніше.

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Наприклад, коливання статевих гормонів – естрогену та прогестерону – можуть призвести до синдрому сухого ока. Та ж проблема може торкнутися людей з діабетом і зниженим рівнем гормону інсуліну.

Гормони і витрішкуватість

Але все це, як правило, непомітно з боку на відміну від іншого симптому – витрішкуватість. Такі очі можуть здатися комусь ознакою психічного нездоров'я, хоча насправді проблема тут криється в ендокринній системі.

Причина екзофтальму (так по-медичному називають витрішкуватість) – в гіперактивності щитоподібної залози. Коли вона виробляє дуже багато гормонів, розвивається гіпертиреоз, екзофтальм – один із проявів цього стану.

Очі "витріщаються" через те, що тканини навколо і позаду очей набрякають і зміщують очне яблуко вперед. Іноді разом з витріщеними очима спостерігаються інші симптоми:

втрата чи погіршення зору;

двоїння в очах;

біль чи почервоніння в очах;

головний біль;

лихоманка;

пульсація в очах;

витрішкуватість у новонародженого або дитини молодшого віку.

Поява будь-якого з перерахованих симптомів має стати приводом якомога швидше звернутися до лікаря. Поставити діагноз по одному погляду не вийде – це повинен робити лікар.