Какие гормональные заболевания может диагностировать по глазам

По глазам поставить диагноз не получится, хотя по их состоянию действительно можно заподозрить некоторые гормональные нарушения. Одно из них - экзофтальм, или пучеглазие.

Влияние гормонов на глаза

Казалось бы, как связаны глаза и гормоны? Нам привычнее думать, что гормоны влияют на наше настроение и общее самочувствие, но оказывается, что все устроено сложнее.

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Например, колебания половых гормонов – эстрогена и прогестерона – могут привести к синдрому сухого глаза. Та же проблема может коснуться людей с диабетом и пониженным уровнем гормона инсулина.

Гормоны и пучеглазие

Но все это, как правило, незаметно со стороны в отличие от другого симптома – пучеглазие. Такие глаза могут показаться кому-то признаком психического нездоровья, хотя на самом деле проблема здесь кроется в эндокринной системе.

Причина экзофтальма (так по-медицински называют пучеглазие) – в гиперактивности щитовидной железы. Когда она вырабатывает слишком много гормонов, развивается гипертиреоз, экзофтальм – одно из проявлений этого состояния.

Глаза "вытаращиваются" из-за того, что ткани вокруг и позади глаз отекают и смещают глазное яблоко вперед. Иногда вместе с выпученными глазами наблюдаются другие симптомы:

потеря или ухудшение зрения;

двоение в глазах;

боль или покраснение в глазах;

головная боль;

лихорадка;

пульсация в глазах;

пучеглазие у новорожденного или ребенка младшего возраста.

Появление любого из перечисленных симптомов должно стать поводом как можно скорее обратиться к врачу. Поставить диагноз по одному взгляду не получится – это должен делать врач.