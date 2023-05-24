На яке вухо шепотіти, щоб вас почули: цікаве відкриття про особливості нашого мозку

Теорія про те, що треба знати, на яке вухо шепотіти, щоб співрозмовник вам повірив, чи був до вас приязнішим – схоже, не просто теорія. Вчені з'ясували досить цікавий факт про те, як ми на слух сприймаємо інформацію.

Нейробіологи зі Швейцарського федерального технологічного інституту Лозанни з'ясували, що приємна інформація, яка надходить через ліве вухо, викликає сильнішу реакцію.

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Вчені залучили до експерименту 13 людей, під час сканування мозку дослідники відзначили, що приємні звуки, як от сміх – спричиняли сильнішу нейронну активність у слуховій системі мозку, коли їх чутно з лівого боку.

Це дає підстави припустити, що слухова кора людини орієнтується не тільки за інтонацією та гучністю звуку, а й за його напрямком. Щоправда, поки вчені не розуміють, чому так відбувається. А тому, планують з'ясувати це в майбутніх дослідженнях.

Ліве вухо краще "розуміється" на емоціях

Попередні дослідження показали, що ліве вухо краще визначає емоції в голосі. Оскільки воно передає інформацію в праву півкулю слухової кори, вважали, що права півкуля мозку краще обробляє емоції, ніж ліва.

Водночас нові висновки швейцарських учених показали дещо інші дані: коли учасники дослідження слухали щасливі людські голоси з трьох різних напрямків, активувалися обидві сторони їхньої слухової кори.

Однак записи, прослухані тільки з лівого боку, викликали набагато сильнішу неврологічну реакцію.

Цього не відбувається, коли позитивна вокалізація виходить спереду або праворуч,

– розповів нейробіолог Сандра.

Також вчені виявили, що нейтральні або негативні звуки, наприклад крик – не викликають такої сильної відповіді, якщо їх першим чує ліве вухо.