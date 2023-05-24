На какое ухо шептать, чтобы вас услышали: интересное открытие об особенностях нашего мозга

Теория о том, что нужно знать, на какое ухо шептать, чтобы собеседник вам поверил, был ли к вам более дружелюбным – похоже, не просто теория. Ученые выяснили достаточно интересный факт о том, как мы на слух воспринимаем информацию.

Нейробиологи из Швейцарского федерального технологического института Лозанны выяснили, что приятная информация, поступающая через левое ухо, вызывает более сильную реакцию.

Смотрите также Верили в миф 60 лет: ученые наконец-то определили, за сколько времени формируется привычка

Ученые привлекли к эксперименту 13 человек, во время сканирования мозга исследователи отметили, что приятные звуки, как смех – вызывали более сильную нейронную активность в слуховой системе мозга, когда их слышно с левой стороны.

Это позволяет предположить, что слуховая кора человека ориентируется не только по интонации и громкости звука, но и по его направлению. Правда, пока учёные не понимают, почему так происходит. Поэтому планируют выяснить это в будущих исследованиях.

Левое ухо лучше "понимает" на эмоциях

Предыдущие исследования показали, что левое ухо лучше определяет эмоции в голосе. Поскольку оно передает информацию в правое полушарие слуховой коры, считали, что правое полушарие мозга лучше обрабатывает эмоции, чем левое.

В то же время новые выводы швейцарских ученых показали несколько иные данные: когда участники исследования слушали счастливые человеческие голоса по трем разным направлениям, активировались обе стороны их слуховой коры.

Однако записи, прослушанные только с левой стороны, вызвали гораздо более сильную неврологическую реакцию.

Этого не происходит, когда положительная вокализация выходит впереди или вправо,

– рассказал нейробиолог Сандра.

Также ученые обнаружили, что нейтральные или отрицательные звуки, например крик – не вызывают столь сильного ответа, если их первым слышит левое ухо.