Сире чи пастеризоване: яке молоко можна пити під час вагітності

Якщо немає протипоказань, майбутній мамі необхідно вживати молоко та інші білкові продукти. Однак деякі вагітні жінки не знають, яке молоко їм можна.

Насправді ці знання вкрай важливі, оскільки вживання сирого або непастеризованого молока під час вагітності може завдати шкоди майбутній дитині, а в деяких випадках навіть призвести до викидня. Про це повідомляє Mom Junction.

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Чому вживати непастеризоване молоко під час вагітності небезпечно

Сире молоко на те й сире, що воно необроблене. Під час пастеризації молоко нагрівається до високих температур, щоб знищити небезпечні мікроби.

Зокрема в сирому молоці можуть бути гельмінти або лістеріоз. А вагітні жінки, як відомо, в 10 разів сприйнятливіші до зараження лістеріозом, ніж інші дорослі.

Тому вживання сирого або непастеризованого молока під час вагітності – це ризик, який може завдати шкоди плоду та майбутній мамі.

Водночас зауважимо, що білки, які містяться в молочних продуктах, потрібні малюкові для нормального росту тканин. Жири, які містяться у білку, надають енергію для зростання. А кальцій і вітамін D сприяють нормальному розвитку кісткової тканини.

Тому пастеризовані молочні продукти бажано вживати впродовж усього періоду вашої вагітності.