Сырое или пастеризованное: какое молоко можно пить во время беременности

Если нет противопоказаний, будущей маме необходимо употреблять молоко и другие белковые продукты. Однако некоторые беременные женщины не знают, какое молоко им можно.

На самом деле эти знания крайне важны, поскольку употребление сырого или непастеризованного молока во время беременности может нанести вред будущему ребенку, а в некоторых случаях даже привести к выкидышу. Об этом сообщает Mom Junction.

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Почему употреблять непастеризованное молоко во время беременности опасно

Сырое молоко на то и сырое, что оно необработанное. Во время пастеризации молоко нагревается до высоких температур, чтобы уничтожить опасные микробы.

В частности в сыром молоке могут быть гельминты или листериоз. А беременные женщины, как известно, в 10 раз более восприимчивы к заражению листериозом, чем другие взрослые.

Поэтому употребление сырого или непастеризованного молока во время беременности – это риск, который может нанести вред плоду и будущей маме.

В то же время заметим, что белки, которые содержатся в молочных продуктах, нужны малышу для нормального роста тканей. Жиры, которые содержатся в белке, предоставляют энергию для роста. А кальций и витамин D способствуют нормальному развитию костной ткани.

Поэтому пастеризованные молочные продукты желательно употреблять в течение всего периода вашей беременности.