Наскільки небезпечне ожиріння для дітей і підлітків та як його побороти

Ожиріння – це надмірне відкладення жиру в підшкірно-жировій клітковині та внутрішніх органах, яке несе негативні наслідки для організму та погіршує якість життя людини.

Поширеність ожиріння

На жаль, надлишок ваги та ожиріння можна назвати справжньою неінфекційною епідемією. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у 2022 році понад 2,5 мільярда дорослих мали зайву вагу, з них 890 мільйонів страждали на ожиріння.

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Статистика щодо дітей і підлітків також викликає занепокоєння: 37 мільйонів дітей до 5 років та 390 мільйонів дітей та підлітків від 5 до 19 років мали надлишок ваги, з них 160 мільйонів страждали на ожиріння.

Як ожиріння впливає на дітей та підлітків

Багато хто думає, що ожиріння є виключно естетичною проблемою. Насправді цей стан підвищує ризик розвитку:

захворювань серця та судин, включаючи артеріальну гіпертензію;

інсулінорезистентності та цукрового діабету другого типу;

неалкогольної жирової хвороби печінки та багатьох інших захворювань.

До ускладнень ожиріння також належать:

затримка статевого розвитку чи прискорений статевий розвиток;

порушення сну, хропіння, сонне апное;

порушення з боку опорно-рухової системи;

психічні розлади – депресія, тривожний розлад;

дерматологічні проблеми – попрілості, гіперпігментація шкіри у складках тіла, надмірний ріст волосся за чоловічим типом у жінок, розтяжки.

Наслідки ожиріння не обмежуються проблемами зі здоров'ям. Надмірна вага може призводити до зниження успішності в школі, дискримінації та навіть цькування з боку однолітків. Дитина із зайвою вагою та ожирінням може замкнутися у собі, почати заїдати свої проблеми або взагалі перестати ходити до школи.

Зрештою, часто буває так, що діти, які мають надлишок ваги, зберігають його у дорослому віці та стають дорослими з ожирінням.

Як побороти ожиріння у дітей

Суворі дієти та виключення певних продуктів з раціону можуть знизити вагу в короткостроковій перспективі, але збільшують ймовірність зриву та повторного набору ваги. Для довгострокових результатів замість заборон та обмежень краще змінити спосіб життя дитини – насамперед її харчові звички та рівень фізичної активності.

Якщо дитина має тяжку форму ожиріння, що супроводжується ускладненнями, лікар може призначити медикаментозну терапію. Однак препарати не скасовують необхідності дотримуватися здорового способу життя.

Раціон дитини повинен бути збалансованим за всіма нутрієнтами: білками, жирами, вуглеводами, вітамінами та мікроелементами. Калорійність раціону має відповідати віку. Важливо також не забувати про смакові уподобання дитини.

Необхідні умови для ефективної корекції ваги:

вживати не більше ніж 50 мілілітрів підсолоджених напоїв на тиждень – до них належать не тільки магазинні соки, а й компоти, морси, фреші та солодкий чай;

дотримуватися режиму харчування – їсти приблизно в один і той же час і не пропускати приймання їжі, оскільки це загрожує переїданням згодом;

їсти повільно, ретельно пережовувати кожен шматочок;

дотримуватися принципу "тарілки": половину тарілки при прийманні їжі мають складати фрукти або овочі, чверть – гарнір, чверть, що залишилася, — м'ясо, риба або інше джерело білка;

відмовитися від телевізора, смартфона, планшета та інших гаджетів під час їжі.

Дітям від 6 до 18 років необхідна фізична активність щонайменше 60 хвилин щодня. Це не обов'язково мають бути виснажливі тренування, достатньо години активної ходьби на свіжому повітрі.