Насколько опасно ожирение для детей и подростков и как его побороть

Ожирение – это чрезмерное отложение жира в подкожно-жировой клетчатке и внутренних органах, которое несет негативные последствия для организма и ухудшает качество жизни человека.

Распространенность ожирения

К сожалению, избыточный вес и ожирение можно назвать настоящей неинфекционной эпидемией. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2022 году более 2,5 миллиарда взрослых имели лишний вес, из них 890 миллионов страдали ожирением.

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Статистика по детям и подросткам также вызывает беспокойство: 37 миллионов детей до 5 лет и 390 миллионов детей и подростков от 5 до 19 лет имели избыток веса, из них 160 миллионов страдали ожирением.

Как ожирение влияет на детей и подростков

Многие думают, что ожирение является исключительно эстетической проблемой. На самом деле это состояние повышает риск развития:

заболеваний сердца и сосудов, включая артериальную гипертензию;

инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа;

неалкогольной жировой болезни печени и многих других заболеваний.

К осложнениям ожирения также относятся:

задержка полового развития или ускоренное половое развитие;

нарушение сна, храп, сонное апноэ сонное апноэ;

нарушения со стороны опорно-двигательной системы;

психические расстройства – депрессия, тревожное расстройство;

дерматологические проблемы – опрелости, гиперпигментация кожи в складках тела, чрезмерный рост волос по мужскому типу у женщин, растяжки.

Последствия ожирения не ограничиваются проблемами со здоровьем. Избыточный вес может приводить к снижению успеваемости в школе, дискриминации и даже травли со стороны сверстников. Ребенок с лишним весом и ожирением может замкнуться в себе, начать заедать свои проблемы или вообще перестать ходить в школу.

В конце концов, часто бывает так, что дети, которые имеют избыток веса, сохраняют его во взрослом возрасте и становятся взрослыми с ожирением.

Как побороть ожирение у детей

Строгие диеты и исключение определенных продуктов из рациона могут снизить вес в краткосрочной перспективе, но увеличивают вероятность срыва и повторного набора веса. Для долгосрочных результатов вместо запретов и ограничений лучше изменить образ жизни ребенка – прежде всего его пищевые привычки и уровень физической активности.

Если ребенок имеет тяжелую форму ожирения, сопровождающуюся осложнениями, врач может назначить медикаментозную терапию. Однако препараты не отменяют необходимости придерживаться здорового образа жизни.

Рацион ребенка должен быть сбалансированным по всем нутриентам: белкам, жирам, углеводам, витаминам и микроэлементам. Калорийность рациона должна соответствовать возрасту. Важно также не забывать о вкусовых предпочтениях ребенка.

Необходимые условия для эффективной коррекции веса:

употреблять не более 50 миллилитров подслащенных напитков в неделю – к ним относятся не только магазинные соки, но и компоты, морсы, фреши и сладкий чай;

соблюдать режим питания – есть примерно в одно и то же время и не пропускать приемы пищи, поскольку это грозит перееданием впоследствии;

есть медленно, тщательно пережевывать каждый кусочек;

придерживаться принципа "тарелки": половину тарелки при приеме пищи должны составлять фрукты или овощи, четверть – гарнир, четверть, оставшаяся, - мясо, рыба или другой источник белка;

отказаться от телевизора, смартфона, планшета и других гаджетов во время еды.

Детям от 6 до 18 лет необходима физическая активность не менее 60 минут ежедневно. Это не обязательно должны быть изнурительные тренировки, достаточно часа активной ходьбы на свежем воздухе.