Наскільки кавун корисний для здоровʼя

Яскраві прилавки з кавунами у містах символізують прихід серпня та радують багатьох своїм виглядом. Ці соковиті плоди не тільки тішать смакові рецептори, але і можуть позитивно впливати на організм.

Кавун відрізняється високим вмістом води, низькою калорійністю (всього 30 ккал на 100 г) та великою кількістю харчових волокон.

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Склад кавуна

У порції кавуна вагою 154 грами міститься:

вітамін С: 21% від денної норми;

вітамін А: 18% від денної норми;

калій: 5% від денної норми;

магній: 4% від денної норми;

вітаміни групи B (B1, B5, B6): по 3% від денної норми.

Ці компоненти роблять кавун не тільки смачним, але й корисним продуктом.

Потенційні протиракові властивості

Лікопен, органічний пігмент, що міститься в кавуні, відомий своїми антиканцерогенними властивостями. Він може знижувати ризик розвитку певних видів раку.

Однак наукових даних про профілактичну ефективність кавуна недостатньо, щоб робити остаточні висновки про його протиракові властивості. Однак, вживання фруктів та дотримання рослинної дієти справді може зменшити ризик розвитку раку.

Вплив на серцеве здоров'я

Дослідження показують, що лікопін може сприяти зниженню рівня холестерину та запобігати його окисленню. Також цей пігмент також позитивно впливає на артеріальний тиск.

Цитрулін, що міститься в кавуні, збільшує рівень оксиду азоту, який розширює кровоносні судини та знижує тиск. Вітаміни А, В6, С, а також магній та калій, присутні в кавуні, також позитивно впливають на серцеве здоров'я. Однак дослідження, що підтверджують зв'язок вживання кавуна зі зменшенням ризику серцево-судинних захворювань, не проводились.

Запалення та окислювальний стрес

Кавун багатий на антиоксиданти та вітамін С, які допомагають знизити запалення, що лежить в основі багатьох хронічних хвороб. В одному експерименті щури, які отримували кавун у вигляді порошку на додаток до нездорової дієти, показали нижчий рівень С-реактивного білка і менший окислювальний стрес у порівнянні з контрольною групою.

Артеріальний тиск у жінок після менопаузи

Дослідження за участю жінок у постменопаузі виявило, що вживання екстракту кавуна протягом шести тижнів призводило до зниження жорсткості артерій та нормалізації артеріального тиску, що, на думку вчених, пов'язане з дією цитруліну та аргініну.

Сечокам'яна хвороба

Кавун відомий своїми сечогінними властивостями, завдяки чому його іноді рекомендують при сечокам'яній хворобі. Проте слід зазначити, що дослідження ефективності кавуна у цьому контексті проводилися лише на тваринах, тому людям з таким захворюванням слід застосовувати кавун з обережністю та після консультації з лікарем.

Здоров'я шкіри та волосся

Кавун містить вітаміни А та С, які важливі для підтримки краси. Вітамін С сприяє виробленню колагену, що забезпечує пружність шкіри, а вітамін А необхідний для відновлення клітин шкіри та запобігання сухості та лущення.

Можливий вплив на потенцію

Багатий цитруліном кавун може покращувати кровотік та еректильну функцію. Однак для досягнення помітного ефекту потрібно вживати велику кількість кавуна. Дослідження впливу цитруліну на потенцію проводилися в основному на тваринах і в невеликих клінічних випробуваннях на людях.