Як визначити, що людина – алкоголік

Існує поширена думка, що якщо людина випиває щодня пляшку пива, вона може бути алкоголіком. Проте важливо розуміти різницю між шкідливою звичкою та алкоголізмом – хворобою зі своїми симптомами.

Людину, яка часто й багато п'є, але не має ознак алкоголізму, називають побутовим пияком. Таке пияцтво – попередник алкоголізму, але ще не алкоголізм. Необов'язково, що людина, яка випиває, стане алкоголіком – вона може все життя жити зі своєю звичкою, а може за рік перейти до алкоголізму.

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Стадії алкоголізму

Зазвичай виділяють три основні стадії алкогольної залежності:

Початкова стадія: на цій стадії часто виникають думки про алкоголь, і його споживання може бути пов'язане з бажанням підняти настрій або викликає роздратуванням у випадку, якщо плани змінилися. Важливо відзначити, що на цій стадії важко визначити алкоголізм, оскільки регулярне споживання алкоголю може бути соціально прийнятим і не завжди вказувати на проблему.

Але у людини з алкоголізмом починає зникати захисна реакція на алкоголь: її не нудить, якщо випила багато, а наступного дня після великої дози немає огиди до алкоголю. Ще під час алкоголізму на першій стадії саме сп'яніння стає цінністю і єдиним станом, коли людина відчуває позитивні емоції.

Середня стадія. На цій стадії захисні механізми – блювання та огида наступного дня – зникають зовсім. Навіть якщо людина помирає від великої дози алкоголю, перед цим її не нудить.

Щоб досягти потрібного стану, доза стає у 8 – 10 разів більша за початкову. При цьому людина може йти у невеликі запої та часто не пам'ятає, що було вчора. Людина постійно думає про те, як випити, а сп'яніння стає єдиним станом, у якому людині психічно добре.

Кінцева, чи третя. Людина постійно йде в запої, але з кожним днем ​​її толерантність до алкоголю падає. Запій закінчується повною відсутністю фізичних сил, а алкоголь лише допомагає стати трохи бадьорішим. На цій стадії без алкоголю людина перебуває в стані апатії – вона не реагує ні на що довкола.

Без алкоголю така людина не може працювати, а її особистість втрачається: вона байдужа до близьких, нехтує всіма правилами, пасивна. Але іноді можуть бути періоди ейфорії.

Всесвітня організація охорони здоров'я наголошує, що безпечних доз алкоголю не існує – є рівень споживання, при якому ризик для здоров'я менший. Алкоголь пов'язаний з різними хворобами, наприклад, викликає рак і підвищений артеріальний тиск. Якщо людина випиває – робить це на свій страх і ризик.

Якщо алкоголю в житті стало надто багато, варто це припинити, а якщо не виходить, звернутися за допомогою до лікаря-нарколога.