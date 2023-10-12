Как определить, что человек – алкоголик

Существует расхожее мнение, что если человек выпивает ежедневно бутылку пива, он может быть алкоголиком. Однако важно понимать разницу между вредной привычкой и алкоголизмом – болезнью со своими симптомами.

Человека, часто и много пьющего, но не имеющего признаков алкоголизма, называют бытовым пьяницей. Такое пьянство – предшественник алкоголизма, но еще не алкоголизм. Необязательно, что выпивающий человек станет алкоголиком – он может всю жизнь жить со своей привычкой, а может за год перейти к алкоголизму.

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Стадии алкоголизма

Обычно выделяют три основные стадии алкогольной зависимости:

Начальная стадия: на этой стадии часто возникают мысли об алкоголе, и его потребление может быть связано с желанием поднять настроение или вызывает раздражение в случае, если планы изменились. Важно отметить, что на этой стадии трудно определить алкоголизм, поскольку регулярное потребление алкоголя может быть социально принято и не всегда указывать на проблему.

Но у человека с алкоголизмом начинает исчезать защитная реакция на алкоголь: его не тошнит, если выпил много, а на следующий день после большой дозы нет отвращения к алкоголю. Еще во время алкоголизма на первой стадии самое опьянение становится ценностью и единственным состоянием, когда человек испытывает положительные эмоции.

Средняя стадия. На этой стадии защитные механизмы – рвота и отвращение на следующий день – исчезают совсем. Даже если человек умирает от большой дозы алкоголя, перед этим его не тошнит.

Чтобы достичь нужного состояния, доза становится в 8 – 10 раз больше начальной. При этом человек может уходить в небольшие запои и часто не помнит, что было вчера. Человек постоянно думает о том, как выпить, а опьянение становится единственным состоянием, при котором человеку психически хорошо.

Конечная, или третья. Человек постоянно уходит в запои, но с каждым днем его толерантность к алкоголю падает. Запой заканчивается полным отсутствием физических сил, а алкоголь только помогает стать чуть бодрее. На этой стадии без алкоголя человек находится в состоянии апатии – он не реагирует ни на что.

Без алкоголя такой человек не может работать, а его личность теряется: он безразличен к близким, пренебрегает всеми правилами, пассивный. Но иногда могут быть периоды эйфории.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что безопасных доз алкоголя не существует – есть уровень потребления, при котором риск для здоровья меньше. Алкоголь связан с разными болезнями, например, вызывает рак и повышенное артериальное давление. Если человек выпивает, делает это на свой страх и риск.

Если алкоголя в жизни стало слишком много, стоит это прекратить, а если не выходит, обратиться за помощью к врачу-наркологу.