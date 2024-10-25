Ранкові звички, які допоможуть знизити тиск

Підвищений кров'яний тиск, якщо його не контролювати, може сильно вдарити по здоров'ю. Включаючи пошкодження серцево-судинної системи, мозку, нирок та інших органів.

На щастя, артеріальний тиск можна контролювати, змінивши спосіб життя. Про це повідомляє Livestrong.com.

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Ранкові звички, які допомагають контролювати кров'яний тиск

Обмеження споживання кофеїну

Ранкова чашка кави може призвести до нездорового підвищення артеріального тиску. Особливо, якщо людина випиває декілька чашок кави за раз.

2 – 4 чашки кави (приблизно 200 – 300 міліграмів кофеїну) зазвичай підвищують артеріальний тиск приблизно на 8 міліметрів ртутного стовпчика систолічного тиску (тобто верхнього значення) та на 6 міліметрів ртутного стовпчика діастолічного тиску (тобто нижнього значення).

Вживайте каву без кофеїну. А якщо дуже хочеться збадьоритися, відкладіть її на пізніше та обмежтеся однією чашкою.

Збалансований сніданок

Дослідження показують, що пропуск сніданку пов'язаний з гіпертонією у дорослих. І важливо не лише те, коли людина їсть, а й те, що вона їсть.

Додайте до свого раціону фрукти та горіхи. По-перше, горіхи багаті на омега-3 і корисні жири. Усього одна чашка горіхів (наприклад, волоських, мигдалю чи фундука) щодня пов'язані зі зниженням систолічного артеріального тиску до 8 міліметрів ртутного стовпчика

Крім того, такі фрукти, як ківі, банани та апельсини, теж пов'язані з нижчим артеріальним тиском.

Відмова від цукру

Часте споживання цукру теж може вплинути на кров'яний тиск. Крім того, високий рівень цукру в крові пов'язаний з атеросклерозом, що призводить до підвищення жорсткості артерій і, зрештою, до підвищення артеріального тиску.

Щоб запобігти цьому, обмежте кількість доданого цукру, яку ви їсте та п'єте щодня.

Натуральні цукри у фруктах та овочах не ‌підвищують кров'яний тиск. Тому сміливо наповнюйте свою тарілку цими поживними продуктами.

Заняття спортом

Хоча інтенсивне тренування на короткий час підвищує показники артеріального тиску, ранкові вправи – чудовий спосіб підтримати здоровий артеріальний тиск в цілому.

Доведено, що 2,5 години аеробних вправ середньої інтенсивності, або 75 хвилин аеробних вправ високої інтенсивності, або силові тренування протягом 90 – 150 хвилин щотижня можуть знизити артеріальний тиск на 5 міліметрів ртутного стовпчика

Медитація

Розслаблення, особливо на початку дня, може знизити на рівень артеріального тиску. Цього можна досягти за допомогою практики медитації.

За даними Медичної системи Мерілендського університету, в ході досліджень було виявлено, що у людей з легкою гіпертонією, які практикують медитацію, знижується систолічний та діастолічний артеріальний тиск.

Ймовірно, це тому, що організм під час розслаблення виробляє більше оксиду азоту, який допомагає розширити кровоносні судини, тим самим знижуючи артеріальний тиск.