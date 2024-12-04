Знайшли простий спосіб зменшити ризик депресії

Дослідження показують, що кількість фруктів і овочів у раціоні пов'язана з ризиком розвитку депресії. Споживання цих продуктів має помітний вплив на психічне здоров'я, про що свідчать дані 11-річного дослідження, проведеного на близнюках з різних країн.

Депресія стає все поширенішою проблемою. За статистикою, близько 8% жінок і 5,5% чоловіків стикаються з цим діагнозом, причому найбільш вразливим віком вважається період з 55 до 75 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на Scientific Reports.

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Нове дослідження депресії

Дослідження, проведене Центром здорового старіння мозку в Сіднеї, виявило, що вищий рівень споживання фруктів і овочів сприяє зменшенню проявів депресії у людей старше 45 років.

У дослідженні взяли участь 3483 близнюки старше 45 років з Австралії, Данії, Швеції та США, у яких спостерігали симптоми депресії. Участь близнюків, які виросли в однакових умовах, дозволила виключити вплив таких факторів, як різниця в соціально-економічному статусі.

Люди їдять занадто мало овочів та фруктів

Автори дослідження зазначили, що середнє споживання фруктів і овочів учасниками було значно нижчим за рекомендований рівень. Мінімальна кількість споживаних фруктів становила всього 0,3 порції на день, а овочів – 0,5 порції. У той час, як максимальні показники досягали 2,1 і 2,0 порції відповідно.

Ці дані суттєво нижчі за мінімальну норму, встановлену Всесвітньою організацією охорони здоров'я, яка рекомендує не менш ніж 5 порцій на день (по 100 грамів на порцію). Головний автор дослідження, доктор Аннабель Матісон, підкреслила важливість збільшення споживання фруктів і овочів серед людей похилого віку, особливо після 55 років.

Доктор Матісон також зазначила, що "вплив кишкового мікробіому на процеси запалення та його зв'язок з депресією стають все більш зрозумілими". Вчені припускають, що позитивний вплив фруктів і овочів на депресію може бути обумовлений їх високим вмістом клітковини, вітамінів і мікроелементів.