Нашли простой способ уменьшить риск депрессии

Исследования показывают, что количество фруктов и овощей в рационе связано с риском развития депрессии. Потребление этих продуктов оказывает заметное влияние на психическое здоровье, о чем свидетельствуют данные 11-летнего исследования, проведенного на близнецах из разных стран.

Депрессия становится все более распространенной проблемой. По статистике, около 8% женщин и 5,5% мужчин сталкиваются с этим диагнозом, причем наиболее уязвимым возрастом считается период с 55 до 75 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Scientific Reports.

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Новое исследование депрессии

Исследование, проведенное Центром здорового старения мозга в Сиднее, выявило, что более высокий уровень потребления фруктов и овощей способствует уменьшению проявлений депрессии у людей старше 45 лет.

В исследовании приняли участие 3483 близнецы старше 45 лет из Австралии, Дании, Швеции и США, у которых наблюдали симптомы депрессии. Участие близнецов, выросших в одинаковых условиях, позволило исключить влияние таких факторов, как разница в социально-экономическом статусе.

Люди едят слишком мало овощей и фруктов

Авторы исследования отметили, что среднее потребление фруктов и овощей участниками было значительно ниже рекомендованного уровня. Минимальное количество потребляемых фруктов составляло всего 0,3 порции в день, а овощей – 0,5 порции. В то время, как максимальные показатели достигали 2,1 и 2,0 порции соответственно.

Эти данные существенно ниже минимальной нормы, установленной Всемирной организацией здравоохранения, которая рекомендует не менее 5 порций в день (по 100 граммов на порцию). Главный автор исследования, доктор Аннабель Матисон, подчеркнула важность увеличения потребления фруктов и овощей среди пожилых людей, особенно после 55 лет.

Доктор Матисон также отметила, что "влияние кишечного микробиома на процессы воспаления и его связь с депрессией становятся все более понятными". Ученые предполагают, что положительное влияние фруктов и овощей на депрессию может быть обусловлено их высоким содержанием клетчатки, витаминов и микроэлементов.