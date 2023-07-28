Всього одна ложка цього продукту знижує ризик деменції

Регулярне вживання оливкової олії знижує ризики розвитку деменції на 8 – 14%, а ймовірність померти від захворювання нижче на 28%.

Про це свідчать результати нового дослідження Гарвардського університету. Вчені аналізували медичні записи з 1990 по 2018 рік для 60 582 жінок і 31 801 чоловіка, в анамнезі яких не було серцево-судинних захворювань та раку. За їхнім здоров'ям стежили упродовж 28 років.

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Яким чином олія впливала на ризики розвитку деменції

За словами вчених, заміна всього однієї чайної ложки маргарину або майонезу оливковою олією була пов'язана зі зменшенням ризику смерті від деменції на 8 – 14%.

Також, учасники, які включали пів столової ложки оливкової олії у свій щоденний раціон, на 28% рідше помирали від деменції.

Автори дослідження вважають його результати важливими хоча б тому, що вікові захворювання мозку надзвичайно поширені.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у світі зафіксовано понад 55 мільйонів людей, які страждають на деменцію.

За оцінками, щорічно реєструється близько 10 мільйонів нових випадків, і деменція також є 7 за значущістю причиною смерті серед літніх людей. Відтак, нові дані вчених важливі і можуть допомогти людству напрацювати ефективні методи профілактики цього захворювання.