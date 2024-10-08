Як змінюється тривалість життя людей: помітили нову тенденцію

За останнє століття середня тривалість життя людини зросла приблизно на 30 років. Особливо це помітно в країнах з високим рівнем доходу, де відбулися значні зміни в медицині та охороні здоров’я. Існує питання, чи продовжиться це збільшення тривалості життя у XXI столітті на тому ж рівні.

Раніше, протягом двох тисяч років, тривалість життя збільшувалася дуже повільно – на один рік кожні сто-двісті років. Однак у XX столітті це зростання значно прискорилося, і кожні десять років життя продовжувалося на три роки.

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Збільшення тривалості життя в останні роки

Зміни почалися з кардинального скорочення дитячої смертності на початку століття, за яким пішло покращення якості життя у дорослих і літніх людей. У результаті в розвинених країнах стало з'являтися все більше довгожителів.

З початку 1990 років з'явилася теорія обмеження тривалості життя, згідно з якою в середньому вона навряд чи перевищить 85 років (88 для жінок і 82 для чоловіків), оскільки природним обмеженням є біологічне старіння. Водночас протилежна думка припускає можливість значного збільшення тривалості життя завдяки науковим досягненням у галузі геронтології.

Сповільнення зростання тривалості життя

Дослідження під керівництвом Яна Ольшанського з Іллінойського університету США, яке аналізувало демографічні дані з 1990 по 2019 рік з восьми країн з високою тривалістю життя показало, що лише Південна Корея продовжує демонструвати високі темпи зростання тривалості життя.



Частка людей, які дожили до 100 років в різних країнах / S. Jay Olshansky

В інших країнах зростання сповільнилося, особливо в останнє десятиліття. У середньому в розглянутих країнах і Гонконзі тривалість життя зросла на 6,5 років, тоді як у США та інших країнах вона скоротилася.

Виходячи з аналізу, автори дійшли висновку, що в найближчому майбутньому малоймовірне радикальне зростання тривалості життя, якщо тільки не відбудуться значні прориви в лікуванні біологічного старіння. Проте в країнах з низьким рівнем доходу, де ще очікуються покращення в медицині, можливе значне зростання тривалості життя.