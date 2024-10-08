Как меняется продолжительность жизни людей: заметили новую тенденцию

За последнее столетие средняя продолжительность жизни человека выросла примерно на 30 лет. Особенно это заметно в странах с высоким уровнем дохода, где произошли значительные изменения в медицине и здравоохранении. Существует вопрос, продолжится ли это увеличение продолжительности жизни в XXI веке на том же уровне.

Раньше, в течение двух тысяч лет, продолжительность жизни увеличивалась очень медленно – на один год каждые сто-двести лет. Однако в XX веке этот рост значительно ускорился, и каждые десять лет жизнь продлевалась на три года.

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Увеличение продолжительности жизни в последние годы

Изменения начались с кардинального сокращения детской смертности в начале века, за которым последовало улучшение качества жизни у взрослых и пожилых людей. В результате в развитых странах стало появляться все больше долгожителей.

С начала 1990 годов появилась теория ограничения продолжительности жизни, согласно которой в среднем она вряд ли превысит 85 лет (88 для женщин и 82 для мужчин), поскольку естественным ограничением является биологическое старение. В то же время противоположное мнение предполагает возможность значительного увеличения продолжительности жизни благодаря научным достижениям в области геронтологии.

Замедление роста продолжительности жизни

Исследование под руководством Яна Ольшанского из Иллинойского университета США, которое анализировало демографические данные с 1990 по 2019 год из восьми стран с высокой продолжительностью жизни показало, что только Южная Корея продолжает демонстрировать высокие темпы роста продолжительности жизни.



Доля людей, доживших до 100 лет в разных странах / S. Jay Olshansky

В других странах рост замедлился, особенно в последнее десятилетие. В среднем в рассматриваемых странах и Гонконге продолжительность жизни выросла на 6,5 лет, тогда как в США и других странах она сократилась.

Исходя из анализа, авторы пришли к выводу, что в ближайшем будущем маловероятен радикальный рост продолжительности жизни, если только не произойдут значительные прорывы в лечении биологического старения. Однако в странах с низким уровнем дохода, где еще ожидаются улучшения в медицине, возможен значительный рост продолжительности жизни.