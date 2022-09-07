Знайшли простий спосіб зменшити ризик зараження та смерті від коронавірусу

Нове дослідження показало, що регулярна фізична активність пов'язана з нижчим ризиком зараження COVID-19 та його тяжкістю, включаючи госпіталізацію та смерть.

Користь фізичної активності для імунітету

Для цього достатньо щотижня витрачати щонайменше 150 хвилин на фізичні вправи помірної інтенсивності чи 75 хвилин на інтенсивні вправи.

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Попередні дослідження показують, що фізична активність може знизити ризик зараження та тяжкість респіраторних інфекцій, завдяки здатності зміцнювати імунну систему. Зв'язок між регулярною фізичною активністю і тяжкістю COVID-19 погано вивчений, але, ймовірно, включає як метаболічні фактори, так і фактори навколишнього середовища, кажуть дослідники.

Як відбувалося нове дослідження

Вони спробували кількісно визначити поріг фізичної активності, який потрібен для зниження ризику зараження. Вчені провели пошук відповідних досліджень, опублікованих у період з листопада 2019 року до березня 2022 року у трьох основних базах даних, та об'єднали отримані результати.

У дослідженнях взяли участь загалом 1 853 610 дорослих, більша частина з яких (54%) були жінками. Середній вік учасників становив 53 роки. Більшість досліджень були обсерваційними та проводились у Південній Кореї, Англії, Ірані, Канаді, Великій Британії, Іспанії, Бразилії, Палестині, Південній Африці та Швеції.

Аналіз об'єднаних даних показав, що загалом у тих, хто включав регулярну фізичну активність у свій розпорядок дня, ризик зараження SARS-CoV-2 був на 11% нижчим.