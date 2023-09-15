Генітальний герпес: чи можливе з ним повноцінне життя

Нині вірус генітального герпесу неможливо повністю усунути з організму, але його можна підтримувати у неактивній формі без розвитку симптомів. Головне – вчасно звернутися до лікаря.

Вірус герпесу

Герпес – це група вірусних захворювань, які характеризуються появою на шкірі та слизових оболонках бульбашок і виразок, що викликають набряк, свербіж та печіння. Назва вірусу перекладається з грецької як "повзучий", що повністю відбиває характер перебігу хвороби – без лікування герпес "повзе" далі і намагається охопити нові території.

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Один із найпоширеніших видів герпесу – генітальний. Він належить до захворювань, які передаються статевим шляхом, і в світі заражено приблизно 100 зі 100 тисяч людей. Згідно зі статистикою, жінки заражаються генітальним герпесом набагато частіше, ніж чоловіки.

Симптоми генітального герпесу

Найпоширеніші ознаки генітального герпесу:

початок захворювання характеризується появою печіння, свербежу та набряку в місцях локалізації висипу – зовнішніх статевих органах, області промежини та анусу, уретри, внутрішньої поверхні стегон;

розрив бульбашок з рідким вмістом найчастіше супроводжується утворенням болючої ерозії на шкірі;

збільшуються лімфатичні вузли в пахвинній ділянці, підвищується температура, турбує головний та м'язовий біль.

Чим небезпечний генітальний герпес

Відсутність лікування може призвести до рецидивуючого генітального герпесу та атипової форми герпесу, коли кількість висипів зменшується, але при цьому діагностується хронічне запалення статевих органів. Цей стан у жінок супроводжується гіперемією (почервонінням) зони вульви, сильним свербінням, появою тріщин у зоні зараження та загальним погіршенням самопочуття.

Розповсюджуючись по організму, герпес може охопити будь-які частини тіла аж до очей і призвести до проблем із зором і навіть сліпоти. При ослабленій імунній системі вірус може стати настільки агресивним, що спричинить руйнування тканин мозку. Також він може серйозно порушити систему згортання крові.

Секс та генітальний герпес

Основним способом захисту від зараження генітальним герпесом, як і іншими ІПСШ, є презерватив. Але якщо у зараженої людини спостерігаються великі висипання у зоні статевих органів, презерватив може не запобігти інфікування. Якщо вірус генітального герпесу виявлено в обох партнерів, лікування необхідно проходити одночасно, що підвищить шанси на успішну боротьбу з інфекцією.

Термінова допомога лікаря також може бути потрібна після сумнівних статевих контактів, коли є підозра, що партнер може бути заражений вірусом генітального герпесу або іншими інфекціями.