Генитальный герпес: возможна ли с ним полноценная жизнь

В настоящее время вирус генитального герпеса невозможно полностью устранить из организма, но его можно поддерживать в неактивной форме без развития симптомов. Главное – вовремя обратиться к врачу.

Вирус герпеса

Герпес – это группа вирусных заболеваний, которые характеризуются появлением на коже и слизистых пузырьков и язв, вызывающих отек, зуд и жжение. Название вируса переводится с греческого как "ползучий", что полностью отражает характер течения болезни – без лечения герпес "ползет" дальше и пытается охватить новые территории.

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Один из самых распространенных видов герпеса – генитальный. Он относится к заболеваниям, передающимся половым путем, и в мире заражено около 100 из 100 тысяч человек. Согласно статистике, женщины заражаются генитальным герпесом гораздо чаще, чем мужчины.

Симптомы генитального герпеса

Самые распространенные признаки генитального герпеса:

начало заболевания характеризуется появлением жжения, зуда и отека в местах локализации сыпи – наружных половых органах, области промежности и ануса, уретры, внутренней поверхности бедер;

разрыв пузырьков с жидким содержимым чаще всего сопровождается образованием болезненной эрозии на коже;

увеличиваются лимфатические узлы в паховой области, повышается температура, беспокоит головные и мышечные боли.

Чем опасен генитальный герпес

Отсутствие лечения может привести к рецидивирующему генитальному герпесу и атипичной форме герпеса, когда количество сыпей уменьшается, но при этом диагностируется хроническое воспаление половых органов. Это состояние у женщин сопровождается гиперемией (покраснением) зоны вульвы, сильным зудом, появлением трещин в зоне заражения и общим ухудшением самочувствия.

Распространяясь по организму, герпес может охватить любые части тела вплоть до глаз и привести к проблемам со зрением и даже слепотой. При ослабленной иммунной системе вирус может стать настолько агрессивным, что повлечет за собой разрушение тканей мозга. Также он может серьезно нарушить систему свертывания крови.

Секс и генитальный герпес

Основным способом защиты от заражения генитальным герпесом, как и другими ИППП, является презерватив. Но если у зараженного человека наблюдаются большие высыпания в зоне половых органов, презерватив может не предотвратить инфицирование. Если вирус генитального герпеса обнаружен у обоих партнеров, лечение необходимо проходить одновременно, что повысит шансы на успешную борьбу с инфекцией.

Срочная помощь врача также может потребоваться после сомнительных половых контактов, когда есть подозрение, что партнер может быть заражен вирусом генитального герпеса или другими инфекциями.