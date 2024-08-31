Чому жінці буває складно досягти оргазму: пояснення гінекологині

Усі люди мають різну статеву конституцію. Вона може бути слабкою, середньою та сильною. Так, жінки із сильною статевою конституцією швидше та легше досягають оргазму, ніж жінки зі слабкою.

Лікарка гінекологиня-ендокринологиня Тетяна Осауленко пояснила фактори, які впливають на імовірність досягнення оргазму жінкою.

Дивіться також Скільки часу має тривати секс

Окрім питання конституції на досягнення оргазму, за словами фахівчині, впливає і сексуальний досвід. Як от: чи намагалися партнери вивчати одне одного, чи не був перший секс травматичним із психоемоційної точки зору, наскільки жінка знає себе, своє тіло, що їй подобається, а що – ні та наскільки відвертою є із партнером.

Також роль відіграє те, як жінка відчула свій перший оргазм. Якщо це відбулося унаслідок стимуляції клітора, може статися так, що надалі жінка отримуватиме оргазм тільки так,

– зазначила гінекологиня.

Водночас вона наголосила: якщо подосліджувати своє тіло і те, що подобається в сексуальному контакті з партнером, можна розвинути здатність отримувати оргазм і від вагінального проникнення.

Мозок і оргазм

Тетяна Осауленко звертаю увагу на упередження, якими часто керуються пари. Мовляв, часто жінки хибно можуть вважати, що лише певний вид оргазму правильний, або так вважає партнер і постійно повторює, що "кліторальний" оргазм несправжній, недостатній і подібне.

І це зачасту може заважати жінці отримати оргазм, адже мозок просто сфокусований на тому правильні її відчуття, чи ні.

Однак, якщо жінка хоче розвивати свою чутливість, для цього можна спробувати вправи Кегеля. Їх можна виконувати як зі спеціальними тренажерами, так і без них шляхом скорочування м'язів.

То який оргазм правильний

"Насправді, як за "кліторальний", так і за "вагінальний" оргазм відповідає клітор", – наголошує гінекологиня.

При цьому деяким жінка не потрібна стимуляція голівки клітора для отримання оргазму, їм достатньо сексу з проникненням, але їх відсоток набагато менший, ніж жінок, яким стимуляція клітора необхідна.

Важливо. Здатність отримувати оргазм за допомогою різних видів стимуляції можна розвивати. Крім того, вона може змінюватися упродовж життя , залежно від розвитку сексуальності, партнера, пози, обставин.