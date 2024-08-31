Почему женщине бывает сложно достичь оргазма: объяснение гинеколога

Все люди имеют разную половую конституцию. Она может быть слабой, средней и сильной. Так, женщины с сильной половой конституцией быстрее и легче достигают оргазма, чем женщины со слабой.

Врач гинеколог-эндокринолог Татьяна Осауленко объяснила факторы, которые влияют на вероятность достижения оргазма женщиной.

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Кроме вопроса конституции на достижение оргазма, по словам специалиста, влияет и сексуальный опыт. Как вот: пытались ли партнеры изучать друг друга, не был ли первый секс травматическим с психоэмоциональной точки зрения, насколько женщина знает себя, свое тело, что ей нравится, а что – нет и насколько откровенной является с партнером.

Также роль играет то, как женщина почувствовала свой первый оргазм. Если это произошло вследствие стимуляции клитора, может произойти так, что в дальнейшем женщина будет получать оргазм только так,

– отметила гинеколог.

В то же время она подчеркнула: если исследовать свое тело и то, что нравится в сексуальном контакте с партнером, можно развить способность получать оргазм и от вагинального проникновения.

Мозг и оргазм

Татьяна Осауленко обращаю внимание на предубеждения, которыми часто руководствуются пары. Мол, часто женщины ошибочно могут считать, что только определенный вид оргазма правильный, или так считает партнер и постоянно повторяет, что "клиторальный" оргазм ненастоящий, недостаточный и подобное.

И это зачастую может мешать женщине получить оргазм, ведь мозг просто сфокусирован на том правильные ее ощущения, или нет.

Однако, если женщина хочет развивать свою чувствительность, для этого можно попробовать упражнения Кегеля. Их можно выполнять как со специальными тренажерами, так и без них путем сокращения мышц.

Так какой оргазм правильный

"На самом деле, как за "клиторальный", так и за "вагинальный" оргазм отвечает клитор", – отмечает гинеколог.

При этом некоторым женщинам не нужна стимуляция головки клитора для получения оргазма, им достаточно секса с проникновением, но их процент гораздо меньше, чем женщин, которым стимуляция клитора необходима.

Важно. Способность получать оргазм с помощью разных видов стимуляции можно развивать. Кроме того, она может меняться на протяжении жизни , в зависимости от развития сексуальности, партнера, позы, обстоятельств.