Що таке сквірт та як його досягнути

У фільмах для дорослих сквірт часто демонструється як символ інтенсивного оргазму у жінок. Однак насправді він може не мати зв'язку з насолодою. Однак, існують методи, які допоможуть відчути його для охочих досліджувати цей феномен.

Що таке сквірт

Сексологиня Джіджі Енгл описує сквірт як виділення рідини зі статевих органів жінки під час сексу. Іноді явище також називають "жіночою еякуляцією", хоча не всі вчені згодні з цим визначенням. Деякі дослідники вважають, що це різні явища, адже самі рідини відрізняються за складом.

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Згідно з дослідженнями, сквірт – це мимовільне виділення рідини із сечового міхура. Здебільшого вона містить елементи сечі: сечовину, креатинін та сечову кислоту. У деяких наукових працях сказано, що у рідині є сполука, яка виробляється залозами Скіна, які розміщуються на передній стінці піхви навколо уретри.

Відсоток жінок, які відчувають сквірт, варіюється від 10 до 70% згідно з різними дослідженнями. Джіджі Енгл підкреслює, що відсутність сквірта не є показником сексуальної незадоволеності. Загадка, чому деякі жінки відчувають сквірт, інші ні, залишається нерозкритою. Вважається, що це пов'язано з рівнем збудження та стимуляцією клітора як зовні, так і зсередини.

Як досягнути сквірту

Застеліть постіль. Під час сквірту може виділитися багато рідини, яка намочить простирадла. Якщо хочете цього уникнути, постеліть щось на ліжко, наприклад рушник.

Зосередьтеся на задоволенні. Розслабтеся і дозвольте собі збудитися, приділяючи увагу ерогенним зонам.

Стимулюйте клітор. Експерти рекомендують почати зі стимуляції клітора, це посилить збудження та полегшить досягнення сквірту.

Потім, коли ви вже сильно збуджені, ви можете стимулювати клітор зсередини, натискаючи пальцями на передню стінку піхви. Область, яку потрібно стимулювати, розміщується приблизно за п'ять сантиметрів від входу в піхву. Коли ви стимулюєте це місце, ви не тільки пестите клітор, але й змінюєте кут між уретрою та сечовим міхуром, щоб рідини могли вийти набагато легше.

Намагайтеся не напружувати м'язи тазового дна, навпаки, вони повинні бути розслаблені. Це можна досягти за допомогою глибокого дихання.

Використовуйте руки або секс-іграшки. Експерти вважають, що сквірт частіше досягається при стимуляції руками або за допомогою спеціальних іграшок.

Пам'ятайте, що сквірт не повинен бути кінцевою метою інтимної близькості. Важливо отримувати задоволення від процесу, а не фіксуватись на конкретному результаті.