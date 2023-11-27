Что такое сквирт и как его достичь

В фильмах для взрослых сквирт часто показывается как символ интенсивного оргазма у женщин. Однако на самом деле он может не иметь связи с удовольствием. Однако существуют методы, которые помогут почувствовать его для желающих изучить этот феномен.

Что такое сквирт

Сексологиня Джиджи Энгл описывает сквирт как выделение жидкости из половых органов женщины во время секса. Иногда явление также называют "женской эякуляцией", хотя не все ученые согласны с этим определением. Некоторые исследователи считают, что это разные явления, ведь сами жидкости отличаются по составу.

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Согласно исследованиям, сквирт – это самопроизвольное выделение жидкости из мочевого пузыря. В большинстве своем она содержит элементы мочи: мочевину, креатинин и мочевую кислоту. В некоторых научных работах сказано, что в жидкости имеется соединение, производимое железами Скина, которые размещаются на передней стенке влагалища вокруг уретры.

Процент женщин, чувствующих сквирт, варьируется от 10 до 70% согласно разным исследованиям. Джиджи Энгл подчеркивает, что отсутствие сквирта не является показателем сексуального недовольства. Загадка, почему некоторые женщины испытывают сквирт, другие нет, остается нераскрытой. Считается, что это связано с уровнем возбуждения и стимуляцией клитора как снаружи, так и изнутри.

Как достичь сквирта

Застелите постель. Во время сквирта может выделиться много жидкости, которая смочит простыни. Если хотите этого избежать, постелите что-нибудь на кровать, например полотенце.

Сосредоточьтесь на удовольствии. Расслабьтесь и позвольте себе возбудиться, уделяя внимание эрогенным зонам.

Стимулируйте клитор. Эксперты рекомендуют начать со стимуляции клитора, это усугубит возбуждение и облегчит достижение сквирта.

Затем, когда вы уже сильно возбуждены, вы можете провоцировать клитор изнутри, нажимая пальцами на переднюю стенку влагалища. Область, которую нужно стимулировать, размещается примерно в пяти сантиметрах от входа во влагалище. Когда вы стимулируете это место, вы не только ласкаете клитор, но и изменяете угол между уретрой и мочевым пузырем, чтобы жидкости могли получиться гораздо легче.

Старайтесь не напрягать мышцы тазового дна, напротив, они должны быть расслаблены. Это можно добиться с помощью глубокого дыхания.

Используйте руки или секс-игрушки. Эксперты считают, что сквирт чаще достигается при стимуляции руками или с помощью специальных игрушек.

Помните, что сквирт не должен быть конечной целью интимной близости. Важно получать удовольствие от процесса, а не фиксироваться на конкретном результате.