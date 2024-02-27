Як жінки ставляться до чоловічого оргазму: результати дослідження

Попри поширену думку, навʼязаною порнографією, багатьом жінкам не подобається, коли чоловік еякулює на партнерку. Велика кількість респондентів вважають це принизливим.

Нове дослідження порнографії

Автор дослідження, Еран Шор, вказує на те, що існує чимало неправильних уявлень про порно, які пов'язані як з контентом порнографії, так і з вподобаннями глядачів та інтерпретацією таких матеріалів.

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Учасниками дослідження були люди з 55 країн, включаючи практично рівну кількість чоловіків, жінок та небінарних осіб. Їх опитали щодо важливості для них наявності чоловічого оргазму в порно.

Ставлення до чоловічої еякуляції

Приблизно половина опитаних висловили байдужість до зображення чоловічої еякуляції. Це стосувалося особливо гетеросексуальних чоловіків, багато з яких відмовлялися дивитися порно до досягнення чоловічого оргазму.

Лише 17% учасників зазначили, що не мають нічого проти перегляду сцен, де чоловік еякулює на обличчя жінки. Проте ця практика викликала різку негативну реакцію у багатьох опитаних, які описували її як непривабливу, відразливу, принизливу та незрозумілу. Однак найбільш популярним видом еякуляції серед учасників була еякуляція у піхву жінки (37,8%).

Існує незначна різниця у вподобаннях чоловіків і жінок, які споживають порно, стосовно чоловічої еякуляції. Як показує література, очікувана різниця повинна бути значною. Навпаки до загальних припущень, більшість глядачів або не акцентували на чоловічій еякуляції, або вважали за краще, щоб чоловік еякулював у піхву партнерки,

– зазначив Шор.

Дослідження може бути обмежене через упередження. Учасники могли давати більш "прийнятні" відповіді, а не висловлювати свої справжні вподобання й думки через сором.