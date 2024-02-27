Как женщины относятся к мужскому оргазму: результаты исследования

Несмотря на распространенное мнение, навязанное порнографией, многим женщинам не нравится, когда мужчина эякулирует на партнершу. Большое количество респондентов считают это унизительным.

Новое исследование порнографии

Автор исследования, Эран Шор, указывает на то, что существует немало неправильных представлений о порно, которые связаны как с контентом порнографии, так и с предпочтениями зрителей и интерпретацией таких материалов.

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Участниками исследования были люди из 55 стран, включая практически равное количество мужчин, женщин и небинарных лиц. Их опросили относительно важности для них наличия мужского оргазма в порно.

Отношение к мужской эякуляции

Примерно половина опрошенных выразили безразличие к изображению мужской эякуляции. Это касалось особенно гетеросексуальных мужчин, многие из которых отказывались смотреть порно до достижения мужского оргазма.

Лишь 17% участников отметили, что не имеют ничего против просмотра сцен, где мужчина эякулирует на лицо женщины. Однако эта практика вызвала резкую негативную реакцию у многих опрошенных, которые описывали ее как непривлекательную, отталкивающую, унизительную и непонятную. Однако наиболее популярным видом эякуляции среди участников была эякуляция во влагалище женщины (37,8%).

Существует незначительная разница в предпочтениях мужчин и женщин, потребляющих порно, относительно мужской эякуляции. Как показывает литература, ожидаемая разница должна быть значительной. Напротив к общим предположениям, большинство зрителей или не акцентировали на мужской эякуляции, или предпочитали, чтобы мужчина эякулировал во влагалище партнерши,

– отметил Шор.

Исследование может быть ограничено из-за предубеждений. Участники могли давать более "приемлемые" ответы, а не выражать свои истинные предпочтения и мысли из-за стыда.