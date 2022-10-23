Як зберегти харчі в холодильнику довше у разі вимкнення світла: поради експертів
23 жовтня 2022 , 19:06Читать новость на русском
Джерело:Центр громадського здоров'я
Через російські атаки по енергетичній інфраструктурі українців попередили про віялові відключення світла. У Центрі громадського здоров'я переконують, що заморожені та охолоджені продукти можуть бути небезпечними для вживання.
Експерти радять дотримуватися порад, як зберегти їжу, коли немає світла. Про це пише 24 канал.
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Що робити, аби продукти не зіпсувалися
У Центрі громадського здоров'я рекомендують дотримуватися низки правил, аби зберегти їжу для безпечного вживання. Зокрема:
- Підтримуйте температуру у холодильнику – 4 градуси або нижче. Для морозильной камері — нуль градусів або нижче.
- Заморозьте контейнери з водою. Це допоможе зберегти їжу, якщо доведеться виймати її з холодильника.
- Купіть сухий або блоковий лід.
- Після відключення електроенергії варто тримати дверцята холодильника та морозилки зачиненими. Так, у холодильнику продукти залишаються безпечними упродовж 4 годин, у повній морозилці – 48 годин.
- Якщо ж електроенергії немає понад 4 години, рекомендують помістити лід до продуктів у холодильник.
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